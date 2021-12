Bahia renova contrato com goleiro Mateus Claus

O goleiro Mateus Claus, de 26 anos, teve o seu contrato com o Bahia renovado até 2023. A informação foi divulgada pelo próprio atleta, em um anúncio nas redes sociais, nesta quinta-feira, 1°.

Contratado para o time de transição do Bahia na temporada passada, o arqueiro acabou se destacando no time alternativo e foi promovido ao elenco profissional do Tricolor. Titular na reta final do Brasileirão de 2020, Claus teve seu vínculo estendido até 2023.

Revelado pelo Veranopolis-RS, o jogador possui passagens por alguns clubes do sul do país, como o Caxias-RS, Pelotas, Marcilio Dias-SC, e o Glória, também do Rio Grande do Sul, e última equipe antes de chegar ao Esquadrão, onde já disputou 10 partidas.

