Bahia renova contrato com atacante Mário

O Bahia renovou o contrato com o atacante Mário até dezembro de 2017 nesta segunda-feira, 10. Formado na divisão de base tricolor, ele participou de cinco partidas pela equipe profissional em 2015.

De acordo com o site do Bahia, Mário é o décimo atleta a atualizar o contrato com a equipe em 2015. Além do atacante, Jean, Carlos, Robson, Gustavo Blanco, Rômulo, Mateus, Luan e Lourival, além de Bruno Paulista, já tinham renovado o vínculo com o Esquadrão.

Dos jogadores citados, apenas Bruno Paulista foi vendido antes do final do acordo de defender o clube até 2018. Já Mateus, que não estava sendo aproveitado por Sergio Soares, foi emprestado, mas mantém vínculo com o Bahia.

