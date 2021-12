Bahia renova contrato com Adriano "Apodi"

O Bahia anunciou a renovação do contrato com o lateral-direito Adriano "Apodi" até 30 de novembro de 2015 nesta terça-feira, 18, em publicação no site oficial do clube.

O jogador chegou ao Fazendão no início de maio, após fazer bom Campeonato Baiano pelo Vitória da Conquista e conquistar o segundo lugar na competição, perdendo na final para o Esquadrão.

De lá para cá, o atleta fez dez partidas com o manto tricolor, mas ficou de fora das últimas partidas, pois se recupera de um estiramento muscular sofrido no jogo contra o Santa Cruz.

