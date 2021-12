Bahia renova contrato com a Arena Fonte Nova até 2021

O Esporte Clube Bahia renovou o contrato de parceria com a Itaipava Arena Fonte Nova até abril de 2021. O vínculo ainda trará benefícios para os sócios do Esquadrão. O novo convênio inclui a instalação de uma loja oficial do clube no estádio, a transferência da Central de Atendimento ao Sócio para a Fonte, além de um museu do clube no mirante com vista para o Dique.

A praça esportiva ainda ganhará um novo gramado, ainda no decorrer do Brasileirão deste ano, em virtude da Copa América de 2019, disputada no Brasil. E ainda há uma estimativa da instalação de um gramado sintético ou misto, dependendo da anuência do Governo do Estado.

Nas arquibancadas, a torcida visitante não terá mais espaço no anel inferior. E a pedido dos tricolores, a retirada das cadeiras no norte inferior, também pendente de autorização governamental.

Para os sócios

Os torcedores do Tricolor também serão contemplados nas vantagens do novo vinculo. Os sócios garantiram desconto de 50% na cerveja e a camisa oficial depois de 12 meses de mensalidades pagas, assim como o projeto Bermuda e Camiseta, que favoreceu 2 mil torcedores com a chance de se associarem por um preço mais em conta.

adblock ativo