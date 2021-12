Bahia renova com lateral Jussandro por mais dois anos

Apontado como um dos principais jogadores das divisões de base do Bahia, o lateral-esquerdo Jussandro assinou a renovação do seu contrato com o Esquadrão de Aço até o fim de 2014.

O atleta se destacou no time baiano após ter participado da equipe que foi vice campeão da Copa São Paulo de Juniores, em 2011. Também no ano passado, Jussandro foi campeão do Troféu Ângelo Dossena, na Itália.

Em 2012, o jovem ala fez sua estreia na equipe profissional do Bahia no campeonato baiano, na partida contra o Atlético de Alagoinhas, lançado como titular pelo técnico Paulo Roberto Falcão.

Segundo nota divulgada na página oficial do clube, Jussandro tem servido à equipe sub-23 do Bahia, em amistosos preparatórios para a Copa Governador do Estado. Em paralelo aos jogos e treinos, o jogador também estaria a participar de um trabalho físico especial para ganho de massa e de fortalecimento muscular.

adblock ativo