Bahia renova com joias das divisões de base

O volante Júnior Ramos e do atacante Geovane Itinga, ambos de 18 anos, renovaram com o Bahia até maio de 2019.

Os dois jovens atletas foram promovidos ao elenco profissional neste ano, após se destacarem na Copa São Paulo e passaram a ser relacionado com frequência pelo técnico Doriva.

Ambos têm passagens por seleções de base do Esquadrão e já atuaram no time profissional do Bahia em três partidas.

