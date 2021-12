Bahia renova com Gustavo Blanco e Jacó até 2018

O Bahia oficializou a renovação de contrato com o volante Gustavo Blanco e o atacante Jacó até o final da temporada de 2018. Oriundos da divisão de base, o Gustavo e o Jacó, foram promovidos ao time profissional em 2015 e 2014, respectivamente.

O meia Gustavo, que é de Salvador, tem 21 anos e já está no Esquadrão desde o sub-16. Ele já disputou 14 jogos com a camisa tricolor e marcou um gol.

Já o atacante Jacó tem 19 anos e é do estado do Rio de Janeiro. Ele estreou pela equipe profissional no último jogo do tricolor no Brasileiro 2014, quando o técnico Charles Fabian o promoveu.

