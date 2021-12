Bahia renova com diretor de mercado até fim de 2017

O Bahia anunciou, nesta terça-feira, 27, a renovação de contrato do diretor de mercado Jorge Avancini, por mais um ano, até dezembro de 2017. O dirigente comanda o setor desde 2015 e foi o responsável pela estruturação do programa 'Sócio Torcedor' do Esquadrão.

Além disso, Avancini conseguiu diversos patrocínios para o clube nesses dois anos, dentre eles, a MRV e a Caixa Econômica Federal.

