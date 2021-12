Bahia regulariza seis jogadores para estreia contra CSA

O Bahia regularizou seis jogadores para a estreia na Copa do Nordeste, contra o CSA, no domingo, 19, no estádio Rei Pelé.

Nesta quinta-feira, 15, os zagueiros Anderson Conceição e Lucas Fonseca (com novo contrato); o volante Diego Felipe; e os atacantes Maxi, Hugo e Rhayner tiveram sues nomes publicados no boletim informativo Díario (BID), da CBF.

Em campo, a equipe do técnico técnico Marquinhos Santos continua a preparação para o primeiro duelo na competição regional. Neste quinta, o elenco tricolor treinou em dois períodos, na academia e no gramado.

Recuperado de um incômodo na coxa, o volante Hélder esteve presente no treinamento. Já os recém-contratados Maxi, Emanuel e Pittoni realizaram atividades com bola separados do elenco. Os jogadores ainda aprimoram a parte física.

