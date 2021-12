Bahia reforça parte tática antes de viajar para Fortaleza

O Bahia finalizou a preparação para a estreia na Copa do Nordeste com um treino tático na manhã desta quarta-feira, 25, no Fazendão. No início da tarde, o elenco seguiu viagem para a capital cearense, onde enfrenta o Fortaleza nesta quinta, 26, às 21h30, na Arena Castelão, pelo Grupo B da competição.

O técnico Guto focou na parte tática no último treino antes da estreia. Na segunda etapa do treinamento, o elenco fez um trabalho de bolas paradas, focado nas faltas laterais e nos escanteios.

No finzinho da atividade, alguns jogadores do Esquadrão afiaram a pontaria em cobranças de pênaltis e faltas. Já o volante Feijão e o lateral Wellinton Silva deram continuidade ao trabalho físico e não trabalharam com bola.

Desfalque por no mínimo um mês, o lesionado Edigar Junio ficou tratando a lesão no pé direito no departamento médico do clube, assim como o volante Yuri, com dores no joelho.

Relacionados

Goleiro: Anderson e Jean

Laterais: Armero, Eduardo e Júnior

Zagueiros: Eder, Jackson, Tiago e Rodrigo

Meio-campistas: Allione, Diego Rosa, Juninho, Matheus Sales, Régis, Renê Júnior e Zé Rafael

Atacantes: Hernane, Gustavo e Mário

