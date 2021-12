Bahia reencontra Fortaleza e pode se classificar na Copa do Nordeste neste sábado

O Bahia pode garantir a classificação antecipada para a próxima fase da Copa do Nordeste, desde que vença o Fortaleza e conte com um tropeço do Treze, do Confiança e do 4 de Julho. O duelo contra o Leão do Pici está marcado para este sábado, às 16h, na Arena Castelão.

Com mais duas rodadas para o fim da primeira fase do Nordestão, o Bahia tem 10 pontos, enquanto o Treze tem oito, o Confiança sete e o 4 de julho cinco, mas com um jogo a menos.

Se vencer o Fortaleza, o Tricolor chega a 13 pontos e precisaria de apenas um empate das equipes que estão fora do G-4, assim não seria mais alcançado.

Na próxima rodada, o adversário do Treze é o Vitória e o palco do duelo é o Barradão. O 4 de Julho visita o CSA, enquanto que o Confiança joga fora de casa contra o Botafogo-PB.

adblock ativo