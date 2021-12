Bahia reduz valor de ingresso para jogo contra o Grêmio

A diretoria do Bahia decidiu diminuir o valor do ingresso para o jogo deste sábado, 27, às 17h30, em Pituaçu, contra o Grêmio, pela 33ª rodada da Série A. As arquibancadas custarão R$ 20, numa tentativa de lotar o estádio para esta importante partida, na luta do tricolor baiano para a permanência na elite do futebol brasileiro em 2013. Segundo a assessoria, a venda deverá ter início entre a próxima terça (23) ou quarta-feira (24), o que deve ser definido nas próximas horas.

O Esquadrão tem 36 pontos e ocupa a 16ª posição, a última fora da zona de rebaixamento que tem Sport (33 pontos, 17º lugar), Palmeiras (32 pontos, 18º lugar) e Figueirense (28 pontos, 19º lugar e um jogo a menos que os rivais). Com 23 pontos, o Atlético-GO é o lanterna da competição e tem poucas chances de se salvar da degola.

Na Série A de 2012, o Bahia tem a quinta melhor média de público da competição. Em 16 jogos em Pituaçu, o Esquadrão levou 272.316 pessoas ao Estádio de Pituaçu, proporcionando a média de 17.020 torcedores e ocupação média de 53% do estádio por jogo. O clube baiano está atrás do Corinthians (1º; 24.917), Grêmio (2º, 21.366), São Paulo (3º, 20.181) e Atlético-MG (4º, 18.168).

