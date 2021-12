Bahia reduz renda fixa, mas terá lucro na operação da Arena

O impasse entre o Bahia e a Arena Fonte Nova acabou com um acordo que aumenta os riscos do clube, mas garante participação do Tricolor na operação do estádio nos dias de jogos do time. Com isso, o Esquadrão de Aço deixa de ter a segurança de receber a renda mínima de R$ R$ 9 milhões anuais, que será reduzida para R$ 6 milhões. Em contrapartida, o Bahia passa a ter participação nos lucros de venda de bilheteria, camarote, Lounge e nos bares do estádio, além de participação nos naming rights (uso da marca da Itaipava no nome da Arena). O contrato também prevê promessas de melhorias nos serviços prestados ao torcedor.

Apesar da redução do valor mínimo, o presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana avaliou que o acordo foi proveitoso para o clube. "O Bahia teve ganho de receita. No contrato anterior, a garantia mínima era de R$ 9 milhões, mas praticamente também era a máxima. Dificilmente, ganharia mais. No contrato atual, se tiver a média de 15 mil torcedores, que não é nada além da realidade histórica do Bahia, a contrapartida do time seria de R$ 12,3 milhões. Então é um ganho para o Bahia", explicou o presidente, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 2.

Ele também lembrou que o torcedor passa a ter participação direta no crescimento do clube. "Mais do que nunca o torcedor é parceiro do Bahia. Quanto maior for o público, mais dinheiro o Bahia ganha e tem condições de fazer um time mais competitivo".

Além da questão financeira, Marcelo defendeu que o principal ganho no acordo foi acertar a participação do Bahia nas decisões dos jogos do time. A partir de agora, o clube estará envolvido nas discussões sobre preços de ingressos, na operação da bilheteria e logística nos dias das partidas.

O presidente do consórcio que administra a Arena, Marcos Lessa, inclusive, reconheceu a falha do estádio na bilheteria. De acordo com ele, esse é o grande gargalo da Arena, apesar dos investimentos feitos nos últimos dois anos. Para resolver o problema, a Arena e o Bahia vão integrar o sistema do estádio com o banco de dados do time, com o objetivo de criar um cartão inteligente que permita a entrada dos sócios do tricolor sem precisar passar pela bilheteria. Contudo, Lessa antecipou que a mudança não tem prazo para ser implementada.

Também não há previsão de alteração nos preços praticados pela Arena, apesar dessa ser uma reclamação recorrente dos torcedores. Lessa defende que os valores estão de acordo com o trabalhado em estádios nordestinos. O presidente do Bahia confirmou que os ingressos devem manter o patamar atual, mas ressaltou que a partir de agora o Bahia terá autonomia para discutir esses valores. Ele ainda destacou que a prioridade será garantir preços mais vantajosos para sócios do clube.

O acordo, que tem validade pelos próximos três anos, prevê a instalação de uma loja do Bahia dentro da Arena, além de um memorial, central de atendimento ao sócio torcedor e sede administrativa do tricolor. As medidas têm o objetivo de facilitar a interação da diretoria do time com a Arena, além de tornar o estádio a "casa do Bahia".

Lessa defendeu que com esse modelo de administração integrada a relação comercial deixa de "ser fria". "Com a gestão compartilhada, a demanda não vem com reclamação. A ideia é antecipar. A tomada de decisão será antes de acontecer o jogo, não depois. Se antecipar e gerar boa relação de serviço".



