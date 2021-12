Bahia recusa proposta por Renato Cajá e ele segue na equipe

O meia Renato Cajá vai permanecer no Bahia. A diretoria do Tricolor optou pela permanência do atleta no elenco e recusou a proposta da Ponte Preta nesta sexta-feira, 17.

O jogador recebeu proposta oficial na quinta-feira, 16, e não viajou com o elenco para Aracaju, onde o time enfretou o Sergipe, pela Copa do Brasil. No entanto, na reapresentação desta sexta, Cajá treinou normalmente com o restante do elenco.

O Bahia volta a jogar neste domingo, 19, às 16h, contra a Juazeirense, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

