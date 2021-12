Bahia reclama de pênalti não marcado e pede esclarecimentos à CBF

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, se manifestou na tarde desta segunda-feira, 10, sobre um pênalti não marcado no empate contra o Ceará por 0 a 0, no último sábado, pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão.

Em seu perfil nas redes sociais, o gestor do Esquadrão pediu esclarescimento à entidade máxima do futebol brasileiro. "Pedimos esclarecimentos à CBF sobre esse lance do último jogo. Por quê o VAR sequer foi acionado? Não gosto de ficar reclamando de arbitragem, mas não acionar o VAR é erro grosseiro. Nosso objetivo é qualificar a arbitragem. O VAR serve pra isso. O juiz não pode achar que pode tudo", escreveu.

O questionamento de Bellintani foi sobre uma falta dentro da área do zagueiro Valdo no atacante Artur. No lance, o atleta Tricolor chegou a dar uma cambalhota no ar após o contato com o defensor da equipe adversária.

O resultado fora de casa deixou o Bahia na 6ª posição, com 14 pontos. Na próxima rodada, nesta quarta, 12, o Esquadrão encara o Internacional, no Beira-Rio.

