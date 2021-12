Soco, cotoveladas, entrada de sola, provocações e cusparada. Cardápio apresentado pelo polêmico atacante Kléber Gladiador na partida sem gols entre Bahia e Cortiba, nesta quinta-feira, 15, que terminou com sua expulsão e a do tricolor Edson.

Daniel Dórea Bahia reclama de atitudes de Kléber durante a partida

Depois da partida, o zagueiro Lucas Fonseca, atingido por uma de suas cotoveladas, reclamou do comportamento do jogador do Coxa, e também da condescendência do árbitro Wagner Reway: “Kléber fala o que quer e o juiz mandava a gente ficar calado. Tratou a gente com desrespeito e com o time da casa ele parece uma moça. Desde o começo do jogo ele [Kléber] estava procurando confusão. É difícil”.

Via redes sociais, o presidente Marcelo Sant’Ana comentou o lance em que Kléber cuspiu em Edson e ambos acabaram levando o cartão vermelho: “Minha solidariedade a Edson. É difícil ser agredido com soco, tomar cusparada, não revidar e ser expulso”.

Sobre o jogo, o técnico Jorginho resumiu: “O placar foi justo. Eles poderiam ter vencido e nós também. Melhoramos no segundo tempo e criamos, mas Wilson foi muito bem. Foi meu goleiro no Figueirense. Agarra muito!”.

