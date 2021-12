Bahia receberá R$ 39 mi em Transcons pela sede de praia

Envolvido em problemas financeiros na temporada, o Bahia está perto de obter uma conquista nos bastidores. O clube encaminhou um acordo com a prefeitura para o pagamento dos Transcons (Transferências do Direito de Construir) referentes à desapropriação da sede de praia, e deve receber o equivalente a R$ 39 milhões na moeda.

Procurado pela reportagem, o presidente do Bahia, Fernando Schmidt, confirmou o avanço. Segundo ele, tudo o que se refere à sede de praia já foi acertado, restando apenas detalhes sobre a negociação das dívidas de outros imóveis do clube.

O presidente da Comissão Especial para Avaliação de Bens Imóveis da prefeitura, Sílvio Pinheiro, também confirmou a informação. "Chegamos a um entendimento quanto às premissas do acordo. Como, por exemplo, o valor da desapropriação e que a dívida do imóvel seria abatido do montante", disse. "Mas, pelo que eu entendo, só haverá um acordo quando tiver um documento assinado, o que ainda não aconteceu", observou.

Segundo Pinheiro, o pagamento pela desapropriação gira em torno de R$ 39 milhões em Transcons. Ainda não há previsão de quando o acordo será assinado, mas o presidente da comissão acredita que ele aconteça até o final deste mês.

O valor em Transcons, no entanto, não ficaria integralmente disponível para o clube. Segundo apurado por A TARDE, cerca de R$ 12 milhões seriam abatidos para pagar as dívidas da sede de praia com a prefeitura, a maior parte de IPTU.

Do valor que chegaria ao Bahia, algo em torno de R$ 10 a R$ 13 milhões seria usado para pagar a renegociação da Cidade Tricolor (novo centro de treinamentos construído em Dias Dávila). Subtraindo ainda os honorários dos advogados contratados pelo clube, restaria cerca de R$ 14 milhões.

Sem precipitação

Esse valor poderia ser trocado com o mercado imobiliário, mas por conta da desvalorização dos Transcons, dificilmente chegaria ao equivalente em reais. Schmidt garante que o Bahia não terá pressa para realizar o câmbio. "Não vamos nos precipitar nessa troca. Temos que procurar com calma o mercado imobiliário", afirmou. "Enquanto isso, já temos visto outras alternativas como fonte de renda para que não faça falta".

O Bahia vem insistindo para resolver o problema desde o início do ano. Segundo Pinheiro, a prefeitura se empenhou para chegar a um acordo. "As partes chegaram ao entendimento de que o problema não poderia se estender", disse.

Na visão do presidente tricolor, a resolução da Transcons era uma prioridade. "Vale lembrar que, quando chegamos, encontramos um clube com patrimônio zero", disse. "Tudo isso será resolvido com a posse desse valor em Transcons", prometeu.

