Bahia recebe Sport na Fonte Nova pela Sul-Americana

Toda vez que um time conquista vaga para a Copa Sul-Americana começa a mesma discussão: vale a pena dividir a atenção dada ao Campeonato Brasileiro com ela? É realmente vantajosa financeiramente? Vai jogar com os reservas ou com os titulares?

Nesta quarta-feira, 19, às 22h, na Fonte Nova, o Tricolor se verá novamente em meio a esse dilema. Vai enfrentar o Sport, pelo duelo de ida da fase nacional do torneio continental. O Portal A TARDE fará a transmissão em tempo real dos melhores momentos. A cobertura começa antes, com detalhes das equipes e o clima no estádio.

Se avançar para as oitavas de final, a premiação será, de fato, alta: somadas a fase nacional e a próxima, a cota de participação é de US$ 375 mil (cerca de R$ 1,3 milhão).

O que tornaria a competição pouco atraente são os gastos (veja mais detalhes a baixo). Avançar para a fase internacional significa, evidentemente, gastar mais com passagens de avião e hospedagem, além das possíveis multas por cartão recebido.

O cenário faz o Bahia concluir que a Sul-Americana não é tão vantajosa economicamente. "Ela vale mais pela projeção internacional. Ter contrato com outros clubes, divulgar a marca. Financeiramente ela não é nada fora do normal", opina o diretor de futebol do Tricolor, Alexandre Faria.

O dirigente não esconde que a prioridade do Esquadrão é a Série B. "É assim desde o início do ano. Mas não quer dizer que vamos disputar a Sul-Americana sem pensar em ser campeão. Estamos no Bahia, tem que ser assim", comentou.

A cultura do time misto, no entanto, estará em campo. O treino da tarde desta terça, 18, no Fazendão foi fechado. Porém, tudo indica que Sérgio Soares vai poupar alguns dos seus principais jogadores.

"Então... O treino é fechado, né? Não posso falar para vocês", brincou o volante Souza sobre a escalação, na entrevista coletiva. "Mas todo mundo aqui já se conhece. Não tem nenhuma preocupação quanto a entrosamento", completou.

O volante Yuri, com dores num tornozelo, está fora. Os laterais Vítor e Cicinho devem ser poupados, pois ambos voltaram há pouco de inatividade. Outro que deve ficar de fora por cansaço é o meio-campista Tiago Real.

Na vaga de Yuri, o paraguaio Pittoni deve retornar. Nas laterais, Marlon volta à esquerda e o garoto Hayner, do sub-20, vai estrear na direita.

A Sul-Americana é vista como prioridade por torcedores do adversário. "O Sport fala muito em um título internacional", relatou o repórter Paulo Henrique Tavares, da 'Folha de Pernambuco'. "Além disso, o torneio é um caminho mais fácil para a Libertadores do que a Série A. Mas, como o Leão também quer o título brasileiro, vai tentar conciliar. O Eduardo (Baptista, técnico) já disse que vai colocar o time titular quando puder", disse.

Lateral renova

O lateral direito Adriano Apodi, cujo contrato com o Bahia acabaria neste mês, teve o vínculo renovado até o final do ano.

Com isso, Tony está quase fora dos planos. O lateral não está entre os 30 jogadores inscritos na Sul-Americana. Outro ausente da lista é o atacante Léo Gamalho. Segundo o clube, a ausência deles foi uma decisão do técnico. O Esquadrão não descarta negociá-los caso surjam propostas.

Sport tem dúvidas

O clássico desta quarta será especial para um dos maiores ídolos do Sport, o goleiro Magrão. Desde 2005 no clube pernambucano, ele vai se tornar o atleta com mais partidas pelo Leão. Chegará a 571 jogos e ultrapassar o recordistas, o zagueiro baiano Bria.

O veterano de 38 anos volta após um longo período parado. Não joga desde 17 de maio, quando sofreu uma luxação no ombro. Neste meio-tempo viu o reserva Danilo Fernandes, ex-Corinthians, assumir a posição e se destacar na boa campanha do time na Série A

A equipe também terá o retorno do lateral direito Samuel Xavier, que cumpriu suspensão contra a Ponte Preta. Como Diego Souza sofreu lesão de panturrilha, o meia Régis será o titular.

O técnico Eduardo Baptista cogita mexer mais no time. Segundo ele, a escalação será definida no vestiário da Fonte Nova. "Tenho uma ou outra dúvida em relação ao cansaço. Vou esperar", disse.

Na defesa, Ewerton Páscoa pode entrar na vaga de Durval ou Matheus Ferraz. Outra dúvida é entre Wendel ou Rodrigo Mancha como volante.

Rendas e despesas da Sul-Americana

Cota desta fase: US$ 150 mil (cerca de R$ 519 mil)

Cota da próxima fase: US$ 225 mil (cerca de R$ 779 mil)

Gastos fixos: Arbitragem, passagens e hospedagem, além de 10% da bilheteria para a Conmebol

Possíveis gastos: Multa de US$ 200 por cartão amarelo e US$ 600 por vermelho

