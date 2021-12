Bahia recebe Sergipe para carimbar a vaga na semi do Nordestão

Duas semanas atrás, Hernane levantava a bandeira de um futebol menos politicamente correto. Menos “chato”, como o próprio definiu. Agora, procurado pela reportagem para comentar sobre a promessa de balançar a rede no clássico do próximo dia 9, decidiu se resguardar.

Explica-se. Após perder pênalti ao tentar uma cavadinha que fez a bola aninhar-se nas mãos do goleiro adversário, no triunfo por 3 a 0 sobre o Galícia pelo Baianão, o atacante sofreu com as vaias da torcida. Em entrevista, rebateu: “Daqui a pouco tem Ba-Vi, eu vou meter gol e eles esquecem tudo isso”. Criticado por alguns pela provocação, disparou em seu perfil no Instagram no dia seguinte: “Essas pessoas que estão tornando o futebol chato querem apontar o dedo e julgar. Nunca vou deixar de tentar ser diferente”

Neste domingo, 2, o Brocador terá seu reencontro com a turma tricolor no embate contra o Sergipe, às 18h30, pela Copa do Nordeste. Com a classificação à semifinal do torneio bem encaminhada após o 4 a 2 a favor na partida de ida, apresenta-se a chance para Hernane ter sua redenção, voltar a balançar a rede na Fonte Nova após um mês (o último tento foi no 3 a 0 sobre o Altos no dia 3 de março) e, de quebra, dar uma prévia daquilo que prometeu para o confronto com o rival rubro-negro.

Aí, neste cenário, quem sabe ele possa deixar de lado o resguardo para reiterar diante dos microfones a pirraça justamente a uma semana do início de uma provável série histórica – e inédita – de Ba-Vis.

Contando com o avanço das duas equipes, haverá um par de clássicos pelas semifinais do regional. Além do já programado jogo do próximo domingo, pela primeira fase do Baiano, a ida dos eternos favoritos a mais uma final estadual implicaria em outros dois confrontos que totalizariam cinco num prazo de 28 dias – algo que nunca ocorreu nos 85 anos de história do clássico. Somando-se os dois jogos pelo Brasileirão no segundo semestre, seriam sete em um ano, número inédito no Século XXI.

“Sempre vou tentar promover um jogo grande e importante. Tenho certeza de que todos os envolvidos saem ganhando quando damos a um Ba-Vi o peso que ele merece”, pontuou Hernane na mesma postagem em que defendeu a “ousadia” no futebol.

Para chegar em alta ao dia do encontro com o rival, o Brocador busca se isolar na artilharia da Copa do Nordeste. Ele iniciou o final de semana no topo, com cinco gols, mesmo número que somam Hiago, do Sergipe, e o meia Régis, também do Esquadrão. Hernane anotou tentos apenas pelo regional em 2017. Régis, que ainda marcou uma vez no Baianão e outra na Copa do Brasil, destaca-se como artilheiro do time na temporada.

Jean fora

Para encarar o Sergipe, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com Jean. O goleiro sofre com uma amidalite que o tirou do duelo de ida, em Aracaju. Anderson segue titular. Na lateral esquerda, Matheus Reis continua no lugar de Armero, que foi liberado da atividade de sexta-feira para resolver assuntos pessoais.

Em compensação, o zagueiro Jackson tem chance de voltar a campo já neste domingo. Sem atuar há um mês por conta de uma inflamação no joelho, ele vinha apurando a forma física durante a semana e voltou a trabalhar com bola na sexta. A decisão de promover seu retorno à equipe titular, que vem tendo Éder como parceiro de Tiago, cabe ao treinador.

Do lado do Gipão, o técnico Betinho, já conformado com a iminente eliminação, adiantou que escalará um time misto para dar prioridade ao campeonato estadual.

Bahia x Sergipe - Jogo de volta das quartas de final da Copa do Nordeste

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: Domingo, 2, às 18h30

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães

Assistentes: Anderson Moreira de Farias e Armando Lopes de Sousa (trio cearense)

Bahia - Anderson, Eduardo, Tiago, Éder (Jackson) e Matheus Reis; Edson, Juninho

Régis e Zé Rafael; Allione e Hernane. Técnico: Guto erreira.

Sergipe - Ferreira, Sorriso, Jonas, Cris e Vicente; Elton, Calyson, Welton Heleno e Filipe Ribeiro; Fabiano Tanque e Hiago. Técnico: Betinho.

