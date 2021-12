Bahia recebe Sampaio em sua partida final em meio de semana

Nesta terça-feira, 8, o Tricolor recebe o Sampaio Corrêa, às 20h30 (horário da Bahia), pela última vez numa terça nesta Série B. E o objetivo, acima de tudo, é que esta seja a última partida do Esquadrão neste dia da semana por muito tempo.

Isso, claro, porque a terça é o dia reservado para as rodadas da Série B. E, se o Bahia vencer nesta terça, seguirá no G-4, aproximando-se dia a dia do tão sonhado retorno à elite.

Um triunfo pode deixar o Esquadrão até na vice-liderança do campeonato (veja na matéria abaixo como). E o rival desta terça é nada menos que o lanterna da Série B, com apenas um triunfo fora de casa em 17 jogos e dono da pior defesa, com 50 gols sofridos.

O técnico Guto Ferreira, porém, garante que ninguém no Bahia tem considerado o duelo um jogo fácil: “O nível de responsabilidade faz com que os atletas se concentrem. Eles sabem que a gordura é zero, que se falharem será difícil recuperar. Sabem que tem uma torcida por trás, e que precisam dar uma resposta a esses patrões. O nosso grupo felizmente tem essa consciência”.

O público esperado para esta terça, aliás, supera por muito o maior que o Bahia teve jogando numa terça na Série B (veja no quadro ao lado). Até a noite desta segunda, 7, 17 mil ingressos haviam sido vendidos; junto aos 8 mil sócios com acesso garantido e entradas corporativas, são mais de 25 mil pagantes.

A meta, agora, é bater também o maior público do Esquadrão no certame, contra o Vasco, no dia 3 de setembro, um sábado. Naquela ocasião, mais de 35 mil torcedores foram à Fonte Nova.

Sem medo de jogo feio

Outra resposta que os comandados de Guto precisam dar é uma atuação melhor do que a contra o Vila Nova, na última sexta. Apesar do triunfo por 1 a 0 fora, o Tricolor correu riscos de levar o empate na etapa final, quando estava com um homem a mais em campo.

“A gente sabe que não fez um grande jogo, mas também sabemos porque não foi tão bom. A gente teve de lidar com uma série de traumas, como o de não conseguir vencer fora de casa”, explicou. O triunfo em Goiânia foi o primeiro em seis jogos como visitante.

Mas, no fundo, Guto admite que não se importa se, diante do Sampaio Corrêa, o Bahia apresentar outro jogo feio. “Eu prefiro que minha equipe jogue bem e vença. Mas, neste momento, o que é mais importante, jogar bem ou vencer? Para mim, são os triunfos. Vamos trabalhar para ser eficientes, mas se não conseguirmos e mesmo assim vencermos, não vou ficar bravo por isso, não...”, disse.

Para o duelo, o técnico não terá o meia Régis, suspenso pelo terceiro amarelo, e o lateral esquerdo Moisés, expulso contra o Vila Nova. Renato Cajá e Tinga, respectivamente, devem substituí-los. Nesta segunda, a equipe treinou com portões fechados na Fonte Nova.

Semifinal do sub-20

Nesta terça, às 15h, em Pituaçu, o Esquadrãozinho também encara uma decisão: o jogo de ida contra o Cruzeiro pelas semifinais da Copa do Brasil Sub-20. O Tricolor está invicto, com três triunfos e dois empates.

Os ingressos estão à venda por R$ 5 a meia-entrada. Os sócios em dia do clube poderão entrar de graça.

Públicos do Bahia em jogos às terças

Bahia 0x0 Náutico

31 de maio

8.662 pagantes

Bahia 2x0 Oeste

28 de junho

6.496 pagantes

Bahia 0x1 Vila Nova

5 de julho

9.103 pagantes

Bahia 1x1 Atlético-GO

16 de agosto

8.115 pagantes

Bahia x Sampaio Corrêa - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: terça-feira, 8, às 20h30

Árbitro: Raphael Claus (Fifa)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa) e Rogerio Pablos Zanardo (trio de São Paulo)

Bahia - Muriel, Eduardo, Tiago, Jackson e Tinga; Renê Júnior (Luiz Antônio), Juninho e Renato Cajá; Edigar Junio, Hernane e Victor Rangel (Wesley Natã). Técnico: Guto Ferreira.

Sampaio Corrêa - Rodrigo Ramos; Eder Sciola; Luíz Otávio, Wagner Fogolari e Esquerdinha; Copetti, Diego Lorenzi, Gustavo Marmentini e Hiltinho; Edgar e Thiago Santos. Técnico: Flávio Araújo.

