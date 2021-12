Bahia recebe Palmeiras em crise para espantar risco

Com o objetivo de ampliar ainda mais a sua vantagem de pontos sobre a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia faz um jogo de seis pontos contra um Palmeiras em crise, na noite desta quarta-feira, 17, em Pituaçu.

Primeiro clube fora da zona de descenso, com 35 pontos ganhos, o tricolor está nove pontos à frente do seu adversário e pode, com um eventual triunfo, ampliar esta vantagem para doze pontos e afundar ainda mais o seu concorrente direto na briga contra a queda. Se perder, porém, verá a distância ser encurtada e dará sobrevida ao alviverde paulista.

Oportunamente, o técnico do Esquadrão, Jorginho, terá três importantes reforços para o duelo: após terem cumprido suspensão, Danny Morais, Titi e Gabriel voltam ao time. Em contrapartida, Hélder e Souza, ambos ainda lesionados, seguem fora. Já o atacante Elias treinou normalmente, mas ainda não está 100% e é dúvida.

Em crise no departamento de futebol e muito pressionado pela sua torcida, o atual campeão da Copa do Brasil terá pelo menos três desfalques importantes em Salvador: Valdívia, lesionado, Thiago Heleno, suspenso, e Daniel Carvalho, fora de forma, não jogam. Como alento, o técnico Gilson Kleina terá os reforços dos zagueiros Henrique e Maurício Ramos, que retornam de suspensão.

Além de Bahia x Palmeiras, a 31ª rodada tem ainda os duelos Fluminense x Grêmio, Internacional x Figueirense, Coritiba x Náutico, Santos x Atlético-MG, Cruzeiro x Corinthians, Portuguesa x Flamengo, Botafogo x Vasco, São Paulo x Atlético-GO e Sport x Ponte Preta.

Bahia - As principais novidades no time do técnico Jorginho são os zagueiros Titi e Danny Morais e o meia Gabriel, que retornam após terem cumprido suspensão contra o Coritiba na rodada anterior.

Além de Souza, que ainda se recupera de uma lesão muscular, o treinador tricolor segue sem poder contar com o volante Hélder, também em tratamento no departamento médico do clube.

Já o atacante Elias, que chegou a treinar na última segunda-feira, 15, e chegou a ser cogitado pela comissão técnica tricolor para atuar, não se recuperou totalmente e virou dúvida para a partida.

No treino da última terça-feira, o jogador treinou à parte, enquanto Jorginho comandava um rachão. Após a atividade, o treinador conversou em separado com 11 jogadores. Provável substituto de Elias, Jones Carioca foi um dos atacantes que participaram da conversa, ao lado de Zé Roberto e de Gabriel.

Palmeiras - O técnico Gilson Kleina tem encontrado muitas dificuldades para administrar a crise no Palmeiras. Contratado para substituir Felipão, que fora demitido após uma série de derrotas, o ex-treinador da Ponte Preta tem convivido rodada a rodada com muitos desfalques e com um elenco instável.

Para o jogo em Pituaçu, Kleina não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, que foi expulso no duelo contra o Náutico. Valdívia, lesionado, também não joga. Já o meia Daniel Carvalho, que retorna de suspensão, ficou em São Paulo para aprimorar a forma física.

A esperança palmeirense está depositada na possibilidade de poder contar com o atacante Barcos, que esteve a serviço da seleção argentina nesta terça-feira, 16, e tentará chegar momentos antes de a bola rolar em Salvador para ficar à disposição para o duelo.

Quem também será um reforço de última hora é o volante Marcos Assunção, que, a priori, estava vetado do jogo. Mas o experiente jogador, recuperado de uma inflamação no joelho, vem para o jogo em Pituaçu mesmo sem estar 100%.

No último treino coletivo antes da partida, realizado no CT do Sport, em Recife-PE, Gilson Kleina testou o meia Patrick Vieira entre os titulares. Já o ataque foi formado por Luan e Obina.

