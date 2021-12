Bahia recebe o Nacional-AM por vaga na Copa do Brasil

A torcida tricolor ficou eufórica após o 3 a 2 sobre o Sport e a vaga para a final da Copa do Nordeste. Natural que fosse assim, mas a sequência de jogos decisivos está longe do fim. Passado o entusiasmo, o Bahia tem mais três desafios importantes pela frente, todos em casa - e a boa fase tem tudo para continuar.

Os três acontecerão em menos de uma semana. Nesta quinta-feira, 16, às 19h30, o Esquadrão enfrenta o Nacional-AM, pelo segundo jogo da primeira fase da Copa do Brasil. Para avançar, o Tricolor, que empatou em 0 a 0 na ida, precisa do triunfo. Empate com gols dá a vaga para o adversário e outro placar sem gols leva para os pênaltis.

No domingo, será a vez de pegar a Juazeirense, pelo confronto de volta da semifinal do Baianão. Por fim, na próxima quarta, o Bahia encara certamente o jogo mais difícil dessa sequência: contra o Ceará, no duelo de ida da final da Copa do Nordeste.

Provável titular nesta quinta, o atacante Zé Roberto prefere focar jogo a jogo: "Sabemos que tem esse agora do Nacional, depois a Juazeirense e o Ceará. Mas nosso pensamento agora é o Nacional. São três jogos difíceis e estamos nos preparando para essa maratona".

O atacante comemora a boa fase da equipe e torce por continuidade. "Acho que o Nordestão foi importante pra gente. Em todo jogo entramos com o intuito de conseguir o triunfo e chegar forte nessas finais. Espero que a torcida vá nos apoiar", disse.

Time misto?

Preocupado, Sérgio Soares não chegou a confirmar, mas deve poupar alguns dos seus titulares para a partida desta quinta. Da lista de relacionados ele tirou o lateral direito Tony e o atacante Léo Gamalho, já que ambos se queixaram de cansaço muscular. Outro que está fora é o lateral esquerdo Patric, com dores no tornozelo.

Resta saber se, mesmo relacionados, os demais titulares vão começar o jogo. A dúvida surge porque Soares decidiu fechar o treino de quarta-feira, 15. Sem Patric e Tony, Bruno Paulista e Yuri devem ir para as laterais. No meio, Feijão, Rômulo e Willians podem ser utilizados.

Acostumado

Soares já jogou duas vezes nessa temporada com um time de reservas, e outra poupando alguns titulares. E o Bahia está invicto: empatou duas vezes, em 1 a 1 com o Campinense, no último jogo da fase de grupos do Nordestão, e em 0 a 0, no primeiro duelo contra o Nacional. Em ambos, usou apenas suplentes.

Contra o Galícia, no triunfo por 4 a 0 pelas quartas do Baiano, o técnico montou um time sem Tiago Real e Kieza. Àquela altura, eles eram os únicos atletas que haviam participado de todos os jogos.

Sem artilheiro

O Nacional vem para Salvador com dois desfalques importantes. O principal deles é o atacante Wanderley, autor de sete gols no Campeonato Amazonense e artilheiro da competição. Ele rompeu ligamento do joelho esquerdo e passará por cirurgia. O meia Weverton também está fora por lesão.

Sem eles, o técnico Aderbal Lana pretende montar esquema cauteloso. Precisando de empate com gols para avançar, o time treinou em Manaus com três zagueiros e apostando na velocidade dos laterais.

O Naça vive grande fase na temporada. Em treze jogos, perdeu apenas uma vez, para o Paysandu, por 4 a 1, pela 2ª fase da Copa Verde. O time empatou só três vezes, uma delas contra o Bahia.

Tricolor freguês

O retrospecto do time amazonense contra o Tricolor é dos melhores. Em sete jogos, o Bahia só venceu uma vez: 1 a 0, em casa, pelo Brasileiro de 1972. Em campeonatos nacionais, são duas derrotas do Esquadrão e dois empates (incluindo o do jogo de ida). Ainda houve dois amistosos, ambos vencidos pelo Nacional, em 1966 (3x0) e 1985 (2x0).

