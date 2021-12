Bahia recebe o Joinville para aliviar pressão e jejum

É preciso ter pressa para aliviar a pressão que o Bahia vive neste início de Série B. Nas últimas partidas, o Tricolor teve apenas decepções e 'quases'.

Há uma semana, a equipe foi eliminada da Copa do Brasil em plena Fonte Nova para o América-MG. No último sábado, não saiu do empate sem gols contra o Paraná.

Um resultado positivo nesta quarta-feira, 25, às 19h30, diante da sua torcida, contra o Joinville, elevaria a confiança para a pedreira que o Esquadrão vai encarar no sábado, às 16h30, contra o Vasco, em São Januário.

A provável volta do atacante Hernane eleva a moral para dar fim ao principal problema do time nos dois jogos citados: contra Coelho e Avaí o Tricolor finalizou 45 vezes a gol, mas não conseguiu marcar. O camisa 9 não joga desde a final do Estadual por conta de um incômodo do tornozelo.

O volante Feijão, que segue como titular, falou da importância do retorno do 'Brocador' para a equipe: "Ele é o cara do nosso time, a gente joga para que ele faça os gols. Tenho certeza que Hernane vai resolver para a gente".

A outra peça que poderia ajudar a resolver o problema, o atacante Edigar Junio, não jogará pois ainda se recupera de um estiramento na coxa direita. Dos 45 gols marcados pelo Bahia esse ano, 18 saíram dos pés de Junio ou Hernane.

Time mudado

Com uma série de desfalques, o técnico Doriva teve de mexer bastante no seu time considerado 'ideal' e pode até retornar ao esquema com três atacantes que usou no início desta temporada. O treino da tarde desta terça, 24, em Pituaçu, foi fechado para a imprensa, e a equipe só será conhecida pouco antes do apito inicial.

O lateral esquerdo João Paulo, que vinha atuando como meia, retornará à sua posição de origem já que Moisés foi vetado com um estiramento numa coxa. No ataque, Thiago Ribeiro, que sentiu dores numa coxa no treino desta terça, também está fora. Zé Roberto segue como titular. Ele deve jogar ao lado de Luisinho, num esquema de três atacantes.

O meia Renato Cajá, contratado no início do mês, apesar de pronto para entrar em campo, segue sem ser regularizado junto à CBF, e por isso não jogará. A expectativa é que ele faça sua estreia na partida de sábado. O meia Rômulo, o volante Yuri e o zagueiro Gustavo, com lesões de maior gravidade, completam a lista de ausentes.

Sem vencer

Vice-campeão catarinense, o JEC, que perdeu o título para a Chapecoense, não sabe o que é vencer há 20 dias. São três empates e duas derrotas nos últimos jogos.

Pela Série B, foram dois empates, contra Luverdense e Criciúma. O time também foi eliminado da Copa do Brasil, com duas derrotas para o Ceará, sendo a última há uma semana, como o Bahia.

A equipe de Hemerson Maria tem três jogadores que atuaram no Tricolor: o zagueiro Rafael Donato (em 2012 e 2013) e os volantes Paulinho Dias (que passou aqui no ano passado) e Diones (que ficou no Bahia entre 2011 e 2013).

adblock ativo