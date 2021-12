Bahia recebe o Internacional e tenta manter boa fase no Brasileirão

Bahia e Internacional vivem boa fase, mas duelam com objetivos diferentes na noite desta quarta-feira, 22, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor está há oito jogos invictos e tenta se afastar de vez da zona de rebaixamento, o Colorado vem de quatro triunfos consecutivos e busca a liderança da competição.

Para o embate, o técnico Enderson Moreira não terá desfalques por suspensão ou lesão. O comandante poderá escalar o time considerado titular e contará com o retorno do zagueiro Tiago, que não enfrentou o Cruzeiro no último final de semana. O atacante Edigar Junio, que foi poupado em Belo Horizonte, também deve ir para o confronto.

Já do lado da equipe gaúcha o técnico Odair Hellmann não poderá contar com o lateral Fabiano, além dos atacantes Nico López e Jonatan Alvez, todos suspensos. O meia D'Alessandro, que segue recuperação de lesão, e o artilheiro Paolo Guerrero, aprimorando a parte física, também estão fora.

Por outro lado o treinador contará com o retorno do zagueiro Cuesta e relacionou o meia Martín Sarrafiore pela primeira vez no Brasileirão.

Com 22 pontos conquistados, o Bahia ocupa a 11ª colocação do Brasileirão. Já o Internacional está com 38 pontos, na vice-liderança do campeonato.

