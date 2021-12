Bahia recebe o Inter e tenta acabar com má fase

Querendo repetir o resultado positivo do primeiro turno, Bahia enfrenta o Internacional nesta quinta-feira, 19, na Arena Fonte Nova, às 21 horas. No jogo de ida, o Esquadrão saiu vitorioso no Rio Grande do Sul: 2 a 1.

O tricolor baiano também tenta quebrar uma sequência de cinco partidas sem vencer. O último triunfo aconteceu na 16ª rodada, contra o Náutico. Foram apenas dois pontos em 15 disputados. O Bahia está na 14ª posição, a um ponto da zona de rebaixamento.

Já o Internacional vive outro cenário na competição. O time gaúcho briga na outra ponta da tabela de classificação e tenta uma vaga no G-4. O time comandado por Dunga é o 5º colocado, com 34 pontos.

Cristóvão faz mistério

Em treino fechado, o técnico Cristóvão Borges finalizou a preparação para o confronto desta quinta. Sem poder contar com Raul, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador deve lançar Jussandro na lateral esquerda. O atleta era dúvida, mas se recuperou de um incômodo na coxa e vai para o jogo.

Após ficar fora por lesão, Marquinhos Gabriel treinou normalmente durante a semana, mas deve ficar no banco de reservas. Já o atacante Fernandão retorna depois de cumprir suspensão automática e deve jogar ao lado de Wallyson.

Argentino fora

O técnico Dunga não definiu quem será o substituto do argentino D'Alessandro, que fica fora por lesão. Em treino realizado no Barradão, em Salvador, o comandante Colorado fez apenas um treino leve com bola. Willians, Alan Patrick e Fabrício brigam pela vaga.

Além de D'Alessandro, o Inter tem outros desfalques: os atacantes Fórlan, lesionado, e Scocco, suspenso.

adblock ativo