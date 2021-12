Bahia recebe o Grêmio para se manter fora da Z-4

Assombrado pela possibilidade de voltar à zona de rebaixamento depois de 15 rodadas fora dela, o Bahia recebe o Grêmio a partir das 17h30 deste sábado, 27, em Pituaçu, para pontuar e se manter distante do maior pesadelo da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com 36 pontos ganhos, o Esquadrão é o 16º colocado, seguido de perto pelo Sport, 17º, que tem 33 e recebe o São Paulo na Ilha do Retiro. Se perder em Salvador e se o Leão da Ilha triunfar em Recife, o tricolor baiano fatalmente voltará à zona de descenso. Por isso, vencer o tricolor gaúcho é imperativo; um empate também serve como manutenção do 16º lugar.

Para a partida, o técnico Jorginho terá as voltas do atacante Souza e do volante Hélder, ambos recuperados de lesões. Durante a semana, com vista em levar o seu time ao reencontro das vitórias depois de cinco rodadas sem vencer, o treinador chegou a esboçar formação com três atacantes: Gabriel, Jones Carioca e Souza.

Já o Grêmio, terceiro colocado com 59 pontos, joga para garantir a sua classificação antecipada à Taça Libertadores. Para o jogo em Salvador, o técnico Vanderley Luxemburgo não poderá contar com o zagueiro Gilberto Silva, com o atacante Bertoglio, ambos lesionados, e nem com o meia Zé Roberto, suspenso.

Além de Bahia x Grêmio e de Sport x São Paulo, o sábado tem ainda os duelos Corinthians x Vasco, Internacional x Palmeiras, Botafogo x Atlético-GO e Figueirense x Portuguesa. Na quarta-feira, 31, o jogo Atlético-MG x Flamengo fecha a 33ª rodada.

Bahia - Com a volta de Hélder e de Souza ao time titular, aumenta a expectativa para que o Bahia possa, enfim, reeditar as boas atuações que caracterizaram o começo da Era Jorginho, iniciada pelo triunfo sobre o Santos fora de casa, de virada, pela 20ª rodada.

Com vista em deixar o seu time com maior poderio ofensivo, o treinador sinalizou para com a possibilidade de mandar a campo um time formado por três atacantes: além do "Caveirão", Gabriel e Jones Carioca comporiam o setor.

No meio campo, o comandante tricolor deve deixar de fora o meia Zé Roberto e lançar mão de três volantes: além de Hélder, Fabinho e Diones devem começar a partida, uma vez que Fahel, suspenso, está impossibilitado de atuar. O restante do time deverá ser o mesmo que atuou no empate com o Corinthians.

Depois de ter chegado a ostentar o título simbólico de melhor time do segundo turno, o tricolor baiano caiu de rendimento e está sem vencer desde o empate sem gols com o Flamengo, pela 28ª rodada. Com apenas 37,5% de aproveitamento, o Bahia venceu oito partidas, empatou 12 e perdeu outras 12.

Grêmio - O time do técnico Vanderley Luxemburgo terá três importantes desfalques para a partida a ser disputada em Salvador.

Com dores na coxa direita, o atacante Bertoglio foi vetado e ficou em Porto Alegre; com cansaço muscular, Gilberto Silva foi poupado e também não viajou; o meia Zé Roberto acumulou três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão.

Para a vaga no meio campo, Luxa parece estar dividido entre Marquinhos ou Marco Antônio. Na defesa, Naldo deve ficar com a vaga do zagueiro pentacampeão mundial. Já a vaga do ataque rende apenas a André Lima um lugar no banco de reservas: Marcelo Moreno e Kléber serão os titulares.

Sem perder há nove jogos e, ao mesmo tempo, sem ganhar a três, o tricolor gaúcho joga para confirmar a sua classificação ao maior torneio intercontinental das Américas. Ao todo, venceu 17 partidas, empatou oito e perdeu sete - um aproveitamento de 61,5%.

