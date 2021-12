Bahia recebe o Goiás em confronto direto pelo G4

Desde o início da era dos pontos corridos, em 2003, este é o melhor começo de campeonato do Esquadrão: somente duas derrotas em nove jogos disputados, deixando o time na sexta posição, com 13 pontos conquistados, com dois a menos que o Cruzeiro, em quarto.

E para se manter no grupo de cima, o tricolor recebe o embalado Goiás às 18h30 deste domingo, 28, na Arena Fonte Nova, em confronto direto pela "cola" no G4. O Esmeraldino não perde há três jogos e tem um ponto a menos que o Bahia, ocupando a nona posição na tabela. O Esquadrão busca a primeira vitória atuando nos seus domínios.

Caso vença o Goiás e Vitória e Cruzeiro não pontuem, o Esquadrão pode terminar a rodada em quarto, dentro do grupo que garante vaga na Libertadores. De quebra, abre quatro pontos do Goiás, então adversário direto na luta pela vaga.

O último confronto entre as equipes pela elite do Brasileirão ocorreu em outubro de 2003, com um triunfo do time goiano por 3 a 1 . De lá para cá, com quedas e ascensões, os dois times não se encontraram na Série A.

Hoje, com ambos vivendo bom momento na competição, o encontro será na nova Arena, pronta para receber os times com maior número de títulos dos seus respectivos estados, brigando para se manter no grupo dos melhores do Brasileirão.

Bahia - Com somente uma baixa no time que vinha atuando como titular - o zagueiro Lucas Fonseca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo - o técnico Cristóvão Borges testou o time com duas formações diferentes durante a semana.

Nas primeiras atividades, o tradicional trio de volantes foi mantido (Feijão, Hélder e Rafael Miranda) somente com Anderson Talisca municiando os homens de frente.

No entanto, o treinador testou o time sem Rafael e lançou mão de Marquinhos Gabriel entre os titulares, testando o time com dois jogadores de contenção e dois meias ofensivos.

Demerson também foi testado ao lado de Titi na defesa, assim como Rafael Donato. Ambos brigam pela posição, mas o comandante tricolor deixou claro que os nomes serão divulgados somente no vestiário, minutos antes da bola rolar.

Goiás - O Esmeraldino vem a Salvador com o mesmo time que venceu a Portuguesa na última rodada, com somente uma mudança no meio campo: Hugo, suspenso pela expulsão, dá lugar a Ramon.

O time, que começou a competição com alguns tropeços, chega embalado pelos três jogos sem derrota. O técnico Enderson Moreira elogiou o elenco tricolor, mas garantiu que o Goiás vai encarar o Bahia de igual para igual e criar oportunidades para conseguir o resultado positivo.

Na linha de frente, o Goiás vai contar com a disposição do atacante Walter, artilheiro do time na temporada com 16 gols. O "gordinho" só anotou um tento no Brasileirão, contra o Vitória e é uma das apostas do alviverde para surpreender na Fonte Nova.

Velhos conhecidos do futebol baiano hoje vestem a camisa do Esmeraldino: além do lateral William Matheus, campeão estadual pelo tricolor em 2012, o zagueiro Rodrigo, o meia Dudu Cearense e o atacante Neto Baiano já enfrentaram o Esquadrão quando defendiam o Vitória e hoje serão rivais utilizando a camisa verde do time goiano.

