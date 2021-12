Bahia recebe o Fluminense em Barueri neste sábado

Depois de conquistar três bons resultados nos últimos minutos, o Bahia entra em campo neste sábado, 24, às 18h30, com fome de triunfos diante do Fluminense.

E como é mandante do jogo, que será realizado em Barueri-SP porque os estádios de Salvador estão com a Fifa, o Esquadrão tem de buscar a vitória para não ficar longe dos líderes.

Para isso, precisa parar o Flu, que tem o melhor ataque do Brasileirão, ao lado do Cruzeiro, com 11 gols. Sem Fred, que não joga porque vai disputar a Copa, o perigo dos cariocas é Walter. Depois de brocar dois no 5 a 2 sobre o São Paulo, o gordinho está embalado.

Porém, o zagueiro Demerson está ligado no centroavante de 93 quilos. "O Walter é um grande jogador, de muitos recursos técnicos, mas nossa equipe vem evoluindo a cada jogo. Temos que estar ligados, pois todos da parte ofensiva do Fluminense são bons. Temos que jogar quando tivermos a bola e, sem ela, marcarmos forte, pois, dessa forma, sairemos com um belo triunfo", disse.

Sobre a chance de fazer alguma brincadeira em campo com a paixão do atacante por biscoitos recheados, Demerson diz: "Tem jogadores que ficariam irritados, mas o Walter creio que não. Então, o melhor a se fazer é realmente se concentrar no jogo e esquecer esses detalhes", contou.

35 anos do Olodum

O Bahia vai entrar em campo para enfrentar o Fluminense com uma camisa para celebrar os 35 anos do Olodum, bloco que também vai promover ações em homenagem ao Esquadrão ainda este ano.

Para a partida, o técnico Marquinhos Santos terá os retornos do lateral-direito Roniery, recuperado de lesão, do volante Uelliton, que cumpriu suspensão contra o Flamengo, e do atacante Rafinha, que não enfrentou o clube carioca por questões contratuais.

No entanto, o treinador tricolor não divulgou a escalação da equipe titular. Dos três, Uelliton é o único que deve ser escalado como titular, no lugar de Rafael Miranda.

adblock ativo