Bahia recebe o Figueirense para saltar na tabela

Invicto há seis rodadas e em grande momento na Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe o Figueirense neste domingo, 16, em Pituaçu, com o objetivo de alcançar o meio da tabela e se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.

Depois de ter arrancado um empate por 1 a 1 com o Sport, o tricolor, 15º colocado com 28 pontos ganhos, manteve sobre o time pernambucano, então o primeiro clube da zona de descenso, a vantagem de cinco pontos.

Se vencer o time de Santa Catarina, o tricolor pode chegar até à 11ª colocação; se perder, pode voltar a ficar ao alcance da zona de degola. Contra o Figueira, o técnico Jorginho não terá Souza, suspenso. Zé Roberto, com dores na coxa direita, não treinou e não joga. Como alento, Fahel retorna de suspensão e reforça o meio.

Pelo lado do alvinegro catarinense, o técnico Márcio Goiano não poderá contar com o lateral Elsinho e nem com o atacante Aloisio, ambos suspensos. Com apenas 22 pontos ganhos, o Figueira é o 18º colocado.

Além de Bahia x Figueirense, o domingo que fecha a 25ª rodada tem ainda os duelos Palmeiras x Corinthians, Cruzeiro x Vasco, Coritiba x Santos, Náutico x Santos, Flamengo x Grêmio, Internacional x Sport e Ponte Preta x Botafogo.

Bahia - O técnico Jorginho não terá contra o Figueirense um dos seus principais jogadores: Souza. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora.

Dentre os candidatos a ficar com a vaga, Elias, que foi lançado pelo treinador na partida contra o Sport, é o mais cotado. Rafael, Ciro e Cláudio Pitbull também disputam a posição.

O time também terá mudanças no meio campo: Fahel retorna de suspensão e reassume a titularidade que ficara a cargo de Fabinho. Com dores na coxa, Zé Roberto está fora. Quem também não joga é Gabriel, ainda em recuperação de lesão muscular. Deste modo, o setor de meio campo deverá ser formado por Fahel, Diones, Hélder e Mancini.

Invicto no segundo turno e na Era Jorginho, o tricolor, que vive o seu melhor momento no Brasileirão, já venceu seis partidas, empatou dez e perdeu oito - um aproveitamento total de 38,9%.

Figueirense - A única dúvida do técnico do Figueirense, Márcio Goiano, está na lateral direita: sem poder contar com Elsinho, suspenso, o treinador está dividido entre escalar Léo ou Doriva.

Outro que também está fora por motivo de suspensão é o atacante Aloisio; para a vaga, Goiano já confirmou a entrada de Julio Cesar.

Além dos desfalques impostos pelo regulamento da competição, o comandante do Figueira tem ainda que conviver com o desgaste de alguns atletas. É o caso de Túlio e Jackson, que reclamaram de desgaste muscular. Mas a dupla vai para o jogo.

Com apenas 30,6% de aproveitamento na Série A, o Figueirense venceu somente cinco partidas, empatou sete e perdeu 12.

