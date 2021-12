Bahia recebe o Atlético-PR em busca do segundo triunfo no Brasileirão

Apenas quatro clubes fora do eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais conseguiram a proeza de conquistarem o título de campeões brasileiros: além do Coritiba, em uma inusitada final contra o Bangu em 1985, e do Sport, em 1987, que recebeu o título no colo com a desistência do Flamengo em disputar um quadrangular entre os campeões do ‘Módulo verde’ e ‘Módulo amarelo’ daquela edição, apenas Bahia e Atlético-PR, adversários deste domingo, 30, às 16h, na Arena Fonte Nova, têm em suas galerias de títulos tal façanha.

Entre os quatro times citados, as conquistas mais recentes são as do Bahia (1988) e do Atlético-PR (2001), algo que se tornou mais difícil com a chegada dos pontos corridos ao Brasileirão, formato que beneficia times com maior poderio financeiro.

Cartel midiático

Neste contexto, torna-se imperativo para times como Bahia e Atlético-PR criarem alternativas e buscarem novas receitas para enfrentarem aquilo que o presidente do Conselho Deliberativo do time paranaense, Mário Celso Petraglia, recentemente em uma entrevista no canal do YouTube do Furacão, chamou de “cartel”, no qual “a mídia” só consideraria 12 clubes: os quatro maiores paulistas (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo) e cariocas (Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense), além dos gaúchos da dupla Gre-Nal e os mineiros Cruzeiro e Atlético-MG.

Em entrevista ao A TARDE, Petraglia, que está envolvido no comando do Furacão desde 1995, afirmou que a visão majoritária de boa parte da imprensa acaba ligada mais ao passado de alguns times do que a realidade.

“O Atlético-PR está em 9º no ranking da CBF, mas somos vistos como ‘patinhos feios’. É claro que clubes como Botafogo, Vasco e Fluminense contribuíram muito para o futebol brasileiro, mas há uma injustiça muito grande na divisão da verba do pay-per-view”.

E foi essa luta por melhores cotas de TV que aproximou as diretorias de Bahia e Atlético-PR, especialmente na época em que Marcelo Sant’Ana comandava o Tricolor.

Foi na gestão Sant’Ana que o Bahia decidiu, junto a outros clubes como Atlético-PR, Palmeiras, Internacional, Santos, Paraná e Ceará, fechar um contrato para exibir seus jogos no Brasileirão pelo canal Esporte Interativo, de propriedade do grupo Turner, acabando com o monopólio do grupo Globo na transmissão na TV fechada a partir de 2019.

“Me uni ao Marcelo por conceitos afins do que entendemos que é o melhor para o futebol brasileiro. Tivemos essa oportunidade de caminharmos juntos, ao lado de outros clubes, quando a Globo queria reduzir nossos contratos. É importante termos outros players nas negociações, para não termos sempre um monopólio. Não morremos de paixão, nem de ódio, por ninguém. Mas queremos sempre valorizar nosso produto”.

Os dois times precisarão, de forma conjunta, tomar outra decisão: sobre a comercialização dos contratos de TV aberta e pay-per-view a partir de 2019.

Inicialmente, venceria na segunda-feira, 30, o prazo para que os times que assinaram com o Esporte Interativo na TV fechada oficializarem ao grupo Turner que decidiram por não vender seus direitos de TV aberta e pay-per-view para outro canal e, assim, exercerem o direito a receberem uma compensação financeira por isso.

Devido aos valores envolvidos, muitos clubes solicitaram uma extensão do prazo para chegarem a uma solução.

O Tricolor e o Furacão, ao lado de Santos e Coritiba, criaram um grupo chamado ‘G4’, o qual, em tese, só negociaria em conjunto os direitos dos quatro times para a TV aberta e pay-per-view. Entretanto, o Santos assinou sozinho um contrato com o grupo Globo, o que pode acarretar em uma pesada multa para os santistas pela quebra desse contrato com os outros times.

Questionado sobre o tema, o presidente do Conselho Deliberativo do time paranaense, Mário Celso Petraglia, garantiu, que, “da parte do Atlético”, a parceria para uma decisão conjunta com o Bahia e os demais times continua de pé.

Petraglia encara que essa desunião entre os times brasileiros é o principal entrave para a criação de uma liga nacional sob comando dos próprios times.

“Precisamos de união, não só com o Bahia, mas também com o Vitória e os outros times. Principalmente nós, clubes emergentes, precisamos lutar contra um sistema injusto que está aí. Temos que lutar para criarmos nossa própria liga. Somos um dos poucos países que não tem uma liga própria, que depende de uma confederação”.

