Bahia recebe o ABC para evitar sustos no Nordestão

A derrota que o Bahia sofreu para o Ceará, na última quinta-feira, 31 de janeiro, em Pituaçu, reconfigurou a tabela de classificação e levou o Grupo A da Copa do Nordeste a ser reconsiderado como o "grupo da morte" do torneio: terminadas quatro rodadas, os quatro times da chave ainda têm boas chances de avançar às quartas de finais.

Por isso, apesar de ainda ostentar a condição de líder, com sete pontos ganhos, o Tricolor sabe que não poderá vacilar na noite deste domingo, 3, em Pituaçu, diante do ABC, então o terceiro colocado com quatro pontos. Em segundo está o Ceará, com sete. E o quarto colocado é o Itabaiana, também com quatro. Ainda neste domingo, Ceará e Itabaiana se enfrentam no Castelão.

Para assegurar a sua classificação à próxima fase sem correr maiores riscos, o Esquadrão precisará vencer o alvinegro potiguar e torcer para o que o Itabaiana não vença o Ceará. Se empatar, o tricolor se manterá automaticamente entre os dois primeiros; se perder, poderá cair até para a terceira colocação.

Criticado durante a semana por ter promovido um rodízio entre alguns jogadores do Bahia, o técnico Jorginho parece destinado a fazer diferente no quinto jogo da sua equipe na competição.

Depois de terem sido poucos do duelo contra o Vovô, o zagueiro Danny Morais, o volante Hélder e o meia Zé Roberto devem reassumir a titularidade em lugar de Brinner, de Kléberson e de Jéferson, respectivamente. O jovem atacante Ryder deve ser mantido na linha de frente, ao lado de Souza.

Além de Bahia x ABC e de Ceará x Itabaiana, o domingo que fecha a quinta rodada do Nordestão tem ainda os duelos Confiança x Sport e Sousa x Fortaleza, pelo Grupo B; e Salgueiro x Vitória, pelo Grupo C.

ABC reforçado - O time abcdista, comandado pelo técnico Givanildo Oliveira, poderá ter um grande reforço para o duelo decisivo em Pituaçu: recém-contratado pelo clube, o meia Júnior Xuxa já foi regularizado e está à disposição para estrear.

O treinador do alvinegro potiguar terá ainda a volta do jovem atacante Romarinho, que havia sofrido suspensão do próprio clube, por ter se ausentado no dia da reapresentação do elenco.

Sem desfalques na sua equipe, o comandante do ABC deverá manter a base do time que iniciou o confronto diante do Itabaiana, na última quarta-feira, 30.

No primeiro encontro entre ABC e Bahia, disputado no dia 23 de janeiro, pela segunda rodada, no Frasqueirão, deu empate de 1 a 1 - gols de Rodrigo Silva, para o ABC, e de Fahel, para o Bahia.

