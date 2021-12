Bahia recebe CSA e luta por uma vaga no Grupo B

Sem poder contar com as próprias forças para se garantir nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Bahia tem uma missão nada fácil a cumprir se quiser avançar na competição: precisa bater o líder - invicto até então - e torcer para um triunfo do lanterna sobre seu adversário direto na chave.

Trocando em miúdos, o Esquadrão (atual terceiro colocado no Grupo B) vai receber o CSA na Arena Fonte Nova nesta quarta-feira, às 21h15 (horário de Salvador), ainda sonhando garantir a vaga e precisa secar o Santa Cruz, que encara Vitória da Conquista, no estádio no Lomantão.

Caso derrote o CSA, o tricolor vai a 10 pontos e assume o segundo lugar na chave. Um tropeço do time pernambucano em Conquista deixa o caminho livre para o Bahia rumo às quartas.

No entanto, o Bode, já sem chances de classificação no torneio, anunciou que vai para o jogo com um time recheado de atletas da base, visando poupar a equipe principal para a estreia no Baianão, no próximo domingo, 9, fato que deixa o alerta ligado na Fonte Nova.

Para o duelo, o técnico Marquinhos Gomes vai poder contar com um trunfo que o torcedor tenta depositar a confiança, mas que ainda não conseguiu emendar uma sequência nas cinco partidas. O atacante Maxi Biancucchi, recuperado de uma lesão na coxa, foi relacionado e deve ser a esperança de gols contra o CSA.

Por outro lado, o treinador perdeu uma peça importante na última partida. Expulso contra o Santa Cruz, o volante Fahel está suspenso da partida. Rafael Miranda deve assumir a vaga na cabeça de área ao lado de Wilson Pittoni.

Caso opte por um time mais ofensivo, Marquinhos pode escalar Branquinho na vaga aberta e deixar Hélder responsável pela contenção ao lado do paraguaio. Raul retorna de suspensão, mas Guilherme Santos deve ser mantido na lateral esquerda.

Time misto

Líder com folga, com três pontos a mais que o segundo colocado e um saldo de quatro gols a mais, o CSA vem a Salvador com uma equipe mista, já poupando atletas para a próxima fase.

Como dificilmente perderá a primeira posição no grupo, o técnico Canindé decidiu descansar os atletas que vêm atuando com maior regularidade, como o lateral Pedro Silva e o atacante Uenderson. No total, cinco atletas desfalcarão a equipe alagoana.

