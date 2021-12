Bahia recebe Criciúma e tenta encerrar jejum de 19 anos

Que peso tem a superstição? Se o torcedor for do tipo que valoriza o poder do sobrenatural no futebol, então tem um bom motivo para esperar um triunfo nesta terça-feira, 20, às 20h, quando o Bahia enfrenta o Criciúma na Fonte Nova. O time catarinense traz ótimas lembranças para o treinador Charles Fabian.

A começar, literalmente, pelo início. Em 1º de dezembro de 1988, o então atacante de 20 anos ganhou a confiança do téncico Evaristo de Macedo para fazer sua primeira partida como titular contra o Criciúma, fora de casa, pela 2ª fase do Campeonato Brasileiro. O 'Anjo 45' - apelidado assim por causa de um gol aos 45 minutos do 2º tempo contra o Corinthians, no jogo anterior, o da sua estreia como profissional - foi decisivo. Aos 23 minutos da etapa final, após um chutão do zagueiro João Marcelo, Charles dividiu com o goleiro Luís Henrique no alto e marcou, de cabeça, o único gol do triunfo. Ganhou a posição de vez. Onze jogos depois, em fevereiro, sagrou-se campeão nacional.

Na última vez em que o Bahia bateu o Criciúma em solo soteropolitano, há 19 anos, Charles ainda era atacante do Esquadrão. Já veterano, havia voltado ao clube para refazer a dupla com o também ídolo Bobô. Naquele dia 4 de setembro de 1996, machucado, não estava em campo. Comandado por Fito Neves, o Tricolor venceu por 2 a 1 na antiga Fonte Nova, com gols de Hermes e Juninho, pela Série A.

De lá para cá, o Bahia enfrentou o Tigre outras cinco vezes, mas empatou em quatro e só venceu em uma. O triunfo, porém, aconteceu em Feira de Santana: 2 a 0, pelo 2º turno da Série B de 2008.

Como técnico, o ex-atacante está no '1 a 1' contra o Criciúma. No ano passado, o Bahia venceu o Tigre por 1 a 0 no Heriberto Hülse, com gol do lateral esquerdo Guilherme Santos. Aquele foi apenas o segundo jogo de Charles como treinador efetivo do Bahia na reta final da Série A.

O retrospecto como treinador seria perfeito se não houvesse no caminho as péssimas lembranças de 2006: na fase final da Série C, o Esquadrão perdeu por 1 a 0 para o Tigre em Santa Catarina. Charles era técnico interino na época.

Confiança

O jejum de 19 anos sem bater o Tigre na capital baiana tem tudo para acabar nesta terça. O Tricolor vem de um triunfo alentador fora de casa sobre o Oeste, por 1 a 0, que recolocou o time na zona de acesso à Primeira Divisão e encerrou a sequência de cinco confrontos sem vitória. Se vencer novamente, o Bahia vai a 54 pontos e abrirá cinco de vantagem em relação ao primeiro time abaixo do G-4, o Paysandu.

O duelo será o único desta terça pela 32ª rodada da Série B. Os outros nove jogos acontecerão apenas na sexta-feira e no sábado. O Botafogo também encara o Ceará nesta terça, às 21h, no Engenhão, mas em jogo atrasado da 30ª rodada.

O sucesso em Osasco trouxe também a paz com os torcedores. No domingo, quando voltaram de São Paulo, os jogadores foram recebidos efusivamente no aeroporto. O atacante Kieza, autor do gol sobre o Oeste, comemorou a recepção: "Não tenho nem palavras mais para descrever a torcida. É apaixonante. Saímos com apoio daqui, tivemos apoio lá, voltamos pra cá com festa. Então nós, jogadores, sabemos que temos que dar alegria a esses torcedores amanhã (terça)".

Duas novidades

No único treino antes de enfrentar o Tigre, na tarde desta terça, no Fazendão, Charles definiu a equipe com duas novidades: o meia Tiago Real e o atacante Maxi, que estavam suspensos, ganham as vagas de Souza - que cumpre suspensão - e de Roger.

O meia-atacante João Paulo Penha e o zagueiro Gabriel Valongo, surpresas do técnico no triunfo sobre o Oeste, continuam como titulares. Zé Roberto, Ávine e Cicinho, lesionados, são os desfalques da equipe.

