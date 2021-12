Bahia recebe CRB e busca vaga nas quartas do Nordestão

Ser o dono da melhor campanha da Copa do Nordeste permite ao Bahia jogar agora em busca da tranquilidade - e de alguns luxos. No caso específico do time de Sérgio Soares, não só no torneio regional, mas também na outra competição que disputa de forma simultânea, o Baianão.

Primeiro colocado do Grupo E, o Tricolor enfrenta nesta quinta-feira, 12, o alagoano CRB, às 21h45, na Fonte Nova. O empate garante ao Esquadrão de Aço não apenas a liderança da chave como também a vaga antecipada para as quartas de final.

A matemática é simples: invicto na Copa do Nordeste, o Bahia tem 10 pontos. Com o empate, chegaria a 11. O próprio CRB, segundo colocado com cinco pontos, chegaria no máximo a nove; já o Campinense, terceiro colocado, com quatro pontos, alcançaria na melhor das hipóteses os 10.

Assim, já classificado, o técnico Sérgio Soares poderia poupar titulares para a rodada final do grupo, na próxima quarta-feira, contra o Campinense, na Paraíba, a fim de se concentrar no Estadual.

Isso porque, antes e depois do duelo pelo regional, o Tricolor tem dois jogos decisivos com o Galícia pelas quartas do Baianão: no próximo domingo, 15, em Pituaçu, e no seguinte, dia 22, na Fonte Nova.

Jogador que mais esteve em campo pelo Bahia nesta temporada, o meia Tiago Real concorda com a estratégia e até fala que ela vem sendo cogitada nos bastidores do clube: "A gente tem conversado para que não adie mais essa classificação. A gente tem sido muito forte em casa, então tem que matar logo (a tarefa) para ter tranquilidade na sequência da competição".

Agenda complicada

A estratégia parece ainda melhor se for levada em consideração a agenda do Bahia: o duelo com o Campinense seria o único fora de Salvador num intervalo de nove partidas.

O time vem jogando na cidade há cinco partidas. Nesta quinta e no domingo também jogará aqui, assim como no domingo posterior. A viagem para Campina Grande, então, apareceria como mais um desgaste para os titulares.

"A gente ainda tem outro jogo depois, contra o Campinense, fora da cidade. Não sei pelo que o professor vai optar, mas poderia até rodar mais o grupo porque a gente vai estar em meio à fase decisiva do Baianão", concordou Real.

Além disso, Soares tem jogadores com problemas de lesão, entre eles o volante Bruno Paulista, que está fora do duelo de hoje (veja abaixo). O goleiro Omar permanece fora de ação, com dores no quadril, e o zagueiro Chicão está voltando de lesão após um estiramento na coxa direita.

Além de Tiago Real, o atacante Kieza disputou todos os jogos do time no ano até agora. Tony, única opção disponível para a lateral direita, foi titular nos últimos cinco jogos, sem ser substituído.

Ainda que só precise de um empate, Tiago Real acredita que o time pode conquistar um triunfo expressivo hoje. "Estamos muito bem dentro de casa, virou o nosso terreiro mesmo. Aqui a gente adianta bem a marcação, a equipe já começou a conhecer bem o campo", avaliou o meia. De fato, o Bahia venceu as quatro partidas que fez na Fonte Nova.

"Estamos impondo nosso ritmo forte, o gramado é rápido, então algumas equipes que vêm jogar sofrem por se acostumarem a jogar em gramado pesado", comentou o jogador. "A gente espera que, nessa fase decisiva, a torcida lote o estádio", completou.

Bruno Paulista é vetado

Com o trio ofensivo mais produtivo do que nunca, o técnico Sérgio Soares não deve mexer muito na escalação tricolor que goleou o Feirense por 7 a 1 no domingo, pelo Baianão.

Uma mudança será por obrigação. O volante Bruno Paulista, que foi titular nos dois últimos jogos, sentiu dores na panturrilha direita no treino de anteontem e foi vetado pelo departamento médico para a partida de desta quinta. Sem ele, o paraguaio Wilson Pittoni retorna ao time titular.

Outra alteração será na defesa, mas com um benefício para o treinador. O zagueiro e capitão Titi, suspenso no último jogo pelo terceiro cartão amarelo, retorna ao time na vaga do garoto Robson. Mesmo com o retorno de Chicão, que já se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, o treinador preferiu manter Thales entre os 11 iniciais.

O ataque, responsável por 15 dos 21 gols do Esquadrão de Aço nesta temporada, permanece intocável, com Léo Gamalho, Maxi e Kieza. O goleiro Jean, de 19 anos, também permanece como titular. Omar, com dores no quadril, continua de fora até dos treinamentos no Fazendão.

Cheio de desfalques

O técnico do time alagoano, Ademir Fonseca, tem quatro baixas para enfrentar o Bahia. O principal deles é o meia Morais, que já jogou no Tricolor e marcou um dos gols do empate em 3 a 3 em Maceió, no primeiro duelo entre os times nesta Copa do Nordeste.

O jogador está com uma lesão muscular na coxa direita. O atacante Dudu e os laterais Maranhão e João Victor também estão fora. Quem pode estrear hoje pelo Galo é o atacante Zé Carlos, ex-Criciúma. A ideia do treinador é utilizá-lo nos minutos finais.

Agenda dos jogos do Tricolor

Galícia x bahia: No domingo, às 16h, em Pituaçu, pelas quartas do Baiano. Será o sétimo jogo seguido do Bahia em Salvador

Campinense x Bahia: Na próxima quarta, 18, às 21h45, pela última rodada do Grupo E do Nordestão. O jogo será no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB)

Bahia x Galícia: Volta a Salvador no dia 22, domingo, às 16h, na Fonte Nova

