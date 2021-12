Bahia recebe Conquista para tentar embalar no Baianão

Uma derrota em casa e um triunfo em Salvador com mando do rival. Este é o saldo do Bahia até o momento no Campeonato Baiano. Depois da eliminação precoce na Copa do Nordeste, ainda na fase de grupos, o time ainda não embalou na temporada e tem no torneio estadual a chance de não ter o primeiro semestre frustrado.

Ainda sob a desconfiança do torcedor, o time vai receber o Vitória da Conquista na Arena Fonte Nova nesta quarta-feira, 17, às 19h30, pela terceira rodada da 2ª fase do Baianão. Ambos entraram no torneio estadual já na segunda fase, depois de representar a Bahia no torneio regional e terminarem eliminados ainda na fase de grupo.

Com o foco voltado somente para o Estadual, técnico Marquinhos Santos comemorou a semana livre para trabalhar. Sem entrar em campo desde o dia 12 de fevereiro, o técnico Marquinhos Santos comemorou o tempo livre para intensificar a rotina de treino da equipe tricolor.

O grupo não teve folga durante a semana "livre", treinando em dois turnos na sexta, 14, e sábado, 15, e trabalhou normalmente no domingo, 16.

Com isso, o comandante tricolor teve tempo suficiente para definir a equipe que vai entrar em campo. E a principal aposta para este duelo será na lateral esquerda. Sacado do time titular, Raul sequer foi relacionado para a partida e dará lugar ao jovem Pará - Guilherme Santos ainda se recupera de lesão.

No meio campo, Rafael Miranda retoma a vaga de titular no lugar de Fahel, formando a frente de zaga com Wilson Pittoni. Marquinhos não expôs a equipe que vai começar a partida e deixou uma dúvida no ar: Anderson Talisca e Wangler brigam por uma vaga.

Já o Vitória da Conquista terá a base mantida pelo técnico Evandro Guimarães. Assim como o Bahia, depois da eliminação da Copa do Nordeste, o Bode foca totalmente sua atenção no torneio estadual como opção de salvar o primeiro semestre.

adblock ativo