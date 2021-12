Bahia recebe Brasil de Pelotas para dormir na zona de acesso

O Tricolor vive nesta sexta-feira, 14, a expectativa de pelo menos dormir dentro do G-4 da Série B. Para isso, basta vencer o Brasil de Pelotas, na Fonte Nova, às 21h30.

Porém, permanecer até o fim da 31ª rodada no grupo dos quatro times que ascenderão à Série A será difícil. Será preciso secar Náutico, Avaí e Londrina, que jogam no sábado, 15, contra Ceará, Tupi e Luverdense, respectivamente. Do trio, ao menos dois precisam tropeçar.

Quem já deu o recado sobre a ‘euforia’ de entrar logo na zona de acesso foi o goleiro Muriel, em entrevista na última semana: “A gente quer entrar o quanto antes, mas é preciso frieza. Sabemos que o Bahia em 2015 se manteve boa parte do tempo no G-4, mas saiu na reta final. A gente tem que estar no G-4 na última rodada”.

De fato, no ano passado, o Esquadrão ocupou a zona de acesso durante 21 das 38 rodadas. Chegou até a liderar em uma delas, a 4ª. Por mais da metade do campeonato, portanto, o time vislumbrou o acesso, mas ‘caiu do cavalo’ justamente na reta final: deixou o G-4 de vez na 34ª rodada.

A campanha em 2016 tem sido bem diferente. O Tricolor nunca liderou, e só figurou entre os quatro primeiros colocados no início da Série B: foram sete vezes entre a 1ª e a 9ª rodada. Depois, só voltou na 26ª rodada, ao vencer o Goiás por 4 a 2 na Fonte Nova.

‘Chegou a hora’

Restando oito jogos no campeonato, porém, o técnico Guto Ferreira não quer mais esperar. A palavra mais falada por ele na última entrevista antes da partida com o Brasil, nesta quinta, 13, , foi ‘guinada’: “Se a gente quer mesmo chegar ao objetivo, então temos que ultrapassar o mais rápido possível os obstáculos que o time nos impõe e dar a guinada que a gente tanto precisa”.

O comandante tricolor deixou claro que o Bahia precisa entrar na briga pelo G-4 já a partir da partida com o Brasil: “Porque, se a gente não der essa guinada a partir de agora, não vamos mais alcançar o objetivo. É precisar dar essa guinada nestes jogos que nos restam. O momento de dar essa guinada é esse, é o que nos resta, não tem mais outro”.

Jogando em casa, o técnico pediu um apoio ‘construtivo’ da torcida, ao contrário das vaias direcionadas a Hernane na última partida: “Esse momento é de apoio. Se alguma coisa não estiver dando certo, não é com uma crítica destrutiva que a gente vai conseguir. Se não der certo, aí sim, depois, a partir do dia 26 de novembro, pode criticar”.

Mudanças

Contra o Brasil, Guto Ferreira terá o retorno de Moisés, que cumpriu suspensão na última rodada, para a lateral esquerda. O garoto Wesley Natã, autor de um dos gols da goleada sobre o Tupi por 4 a 0, será mantido como titular do trio de ataque.

