Bahia recebe Bragantino em duelo que pode selar retorno à elite

Um dia antes de encarar o que pode ser o dia mais importante do ano, o técnico Guto Ferreira não fez jogo de cena: admitiu que neste sábado, 19, às 16h30, na Fonte Nova, diante do Bragantino, o que importa é o Bahia vencer, não importa o placar, e não importa com que atuação.

Se o Tricolor vencer e o Náutico empatar com o Tupi, em duelo que começa uma hora antes, estará na Série A 2017. Não precisa ser de goleada, e não precisa colocar o adversário na roda – basta vencer.

“Eu trabalho para que o time esteja tranquilo em campo e que o jogo flua da melhor maneira. Mas e aí? E se por conta do estado emocional isso não acontecer? Se não acontecer, tem que ir como nos últimos três jogos: no ‘vamo que vamo’”, reconheceu Guto.

Na sua última coletiva antes do último jogo em casa na Série B, Guto admitiu que, diante de Sampaio Corrêa e Luverdense, jogos em que o Bahia marcou os gols do triunfo e do empate apenas nos minutos finais, o time fez o torcedor sofrer, mas acha que os duelos tiveram um gosto especial.

“O time se perdeu em organização, sim, mas jogando no ‘vamo que vamo’ também tivemos resultados. O importante é que os pontos vieram, nos mantiveram no G-4. Agora, o mais importante não é 'como', o mais importante é que aconteça”, admitiu.

“Gol nos acréscimos também é válido! Tá dentro do espaço que se tem para fazer o gol. Tudo que é mais difícil é mais gostoso... Tem mais valor porque as pessoas sabem o quão difícil foi difícil conseguir”, completou.

Para que o triunfo deste sábado saia com tranquilidade, o técnico preferiu não pedir nada ao time: “Não tem que fazer nada de especial, só controlar o que acontece fora de campo. Se a cabeça deles estiver livre, como já esteve em vários jogos, sem assimilar todo esse ‘auê’, eu tenho certeza que vamos fazer um grande jogo”.

Guto comemora o público recorde, de quase 45 mil pessoas, mas não quer que a ansiedade da torcida contagie o time. “A menor torcida do Bahia na Série B foi no jogo em que assumi (6,4 mil pessoas contra o Oeste). Agora, teremos o melhor público. Isso mostra que o torcedor sente que está fazendo a diferença. Mas a gente não pode deixar a ânsia da torcida, de que tudo se resolva fácil, tome conta dos jogadores”.

Ele também pediu mais calma à torcida. “O Esquadrão é de aço, mas os jogadores são de carne e osso. Estamos lidando com pessoas que às vezes estão com a cabeça fora do contexto, porque têm problemas gritando alto. Às vezes dá para conseguir fazê-los focar 100%, às vezes não. Mas a análise do torcedor é que, se tá no Bahia, tem que ser bom, tem que resolver. Aí dizem 'ah, mas você ganha X'... Gente, isso é outro departamento”.

De volta

Nesta sexta-feira, 18, o Tricolor treinou na Fonte Nova com os portões fechados. O time, porém, não deve ser muito diferente do que treinou na última quarta.

Jackson, após suspensão, voltará à zaga, e Moisés, liberado pelo STJD, à lateral esquerda. No ataque, Victor Rangel deve ser escalado e a equipe voltará a ter três atacantes.

Bahia x Bragantino - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: Sábado, 19, às 16h30

Árbitro: Devarly do Rosário

Assistentes: Leonardo Mendonca e Valberson Braz Zanotti (trio do Espírito Santo)

Bahia - Muriel, Eduardo, Tiago, Jackson e Moisés; Luiz Antônio, Renê Júnior e Régis; Victor Rangel, Edigar Junio e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

Bragantino - Renan Rocha, Gabriel Dias, Lucas Rocha, Diego Sacoman e Fabiano; Everton Dias, Edson Sitta, Alan Mineiro e Vitor; Anderson Ligeiro e Rafael Grampola. Técnico: Estevam Soares.

