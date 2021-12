Bahia recebe Botafogo para seguir colado no pelotão da frente

Após perder a sequência invicta na abertura do segundo turno e a chance de entrar no G-6, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 25, para manter vivo o sonho de ir à Libertadores. O Tricolor recebe o Botafogo, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 21° rodada do Brasileirão, com o objetivo de seguir colado no pelotão da frente.

O Esquadrão, que perdeu para o Corinthians em São Paulo, viu sua distância para o grupo do topo da tabela aumentar para quatro pontos. O resultado fez o Bahia ser ultrapassado pelo Grêmio e cair para a 8° posição. Além disso, com o revés, chegou ao fim a invencibilidade de nove jogos que a equipe ostentava desde a 11° rodada.

O time comandado por Roger Machado entra em campo contra o Botafogo com a missão de transformar novamente a Arena Fonte Nova em um palco de triunfos. O Tricolor segue tendo dificuldades em casa para construir jogadas ao enfrentar equipes defensivas. Empatou com Goiás e Fortaleza, além de sofrer para vencer o CSA. O detalhe é que em todas essas partidas o Bahia só marcou gols em jogadas de bola parada.

Mesmo com alguns resultados pouco esperados na Fonte Nova, o Esquadrão alcançou os 31 pontos, conquistando a sua melhor pontuação no primeiro turno na história dos pontos corridos. A boa campanha anima o atacante Élber, que projeta repetir o bom desempenho na segunda parte do campeonato.

“Fazer o melhor segundo turno da história do Bahia. Acho que hoje em dia tanto jogar fora quanto dentro de casa, se souber colocar o esquema de jogo, acho que fica muito igual. Esperamos que a gente possa conseguir mais triunfos fora de casa e consequentemente colocar o Bahia lá em cima”, afirmou.

O jogo

Para a partida desta quarta, o Bahia contará com o retorno do atacante Lucca, que não enfrentou o Corinthians devido a uma cláusula contratual. Com isso, a tendência é que Roger mantenha a equipe que entrou em campo no último sábado, 21. A única dúvida fica no meio de campo. Ronaldo e Guerra brigam por uma vaga.

Adversário da vez, o Botafogo ocupa a 11° colocação da Série A com 27 pontos. Para o duelo, a equipe comandada por Eduardo Barroca não terá à disposição quatro atletas que vinham atuando no time titular. O lateral-direito Fernando e o atacante Luiz Fernando, suspensos, não jogam. Lesionados, o zagueiro Carli e o volante Alex Santana desfalcam o Fogão.

Retrospecto

Segundo dados estatístico do site oGol, na história dos confrontos, Bahia e Botafogo já se enfrentaram em 48 ocasiões. O Tricolor levou a melhor em 17 vezes e a equipe carioca em 15. Dezesseis terminaram empatados. O Esquadrão só não leva vantagem no número de gols marcados. Foram 53 a favor contra 56 do Glorioso.

Pelo Brasileirão Série A, o Esquadrão segue com o retrospecto superior. São sete triunfos do time baiano contra cinco do Vasco. Outras seis partidas terminaram empatadas. O Bahia também leva vantagem quando enfrenta a equipe carioca como mandante. Em 25 partidas, o Tricolor venceu 12, empatou sete e perdeu apenas seis.

No primeiro turno da Série A, o Botafogo levou a melhor e derrotou o Tricolor por 3 a 2, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Os gols da equipe carioca foram marcados por Erik, Cícero e João Paulo. Arthur Caike e Ernando diminuíram para o Bahia.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

