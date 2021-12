O Bahia recebeu a posse do Centro de Treinamentos (CT) 'Cidade Tricolor', localizado em Dias D'avila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta terça-feira , 26. Durante um evento com representantes da construtora OAS, realizado na Arena Fonte Nova, o clube também recebeu um terreno próximo ao Fazendão, atual local de treinamentos.

Com a posse, o Tricolor passa a administrar dois locais, além do Fazendão, onde possui a posse e busca ter a propriedade. O presidente Marcelo Sant’Ana afirmou que a situação será solucionada. “Após a conquista de hoje, vamos avançar com as últimas duas etapas que faltam do acordo judicial sobre o assunto: a transferência das Transcons (moeda imobiliária) do clube para a OAS e a transferência da propriedade dos três equipamentos das OAS para o clube”, explica o presidente, por meio de nota divulgada pelo Bahia.

Da Redação Bahia recebe a posse da 'Cidade Tricolor'

O presidente Marcelo Sant’Ana ainda comentou como será o processo de mudança para o novo equipamento. Ele estima um prazo de três a quatro meses para fazer a mudança a partir do momento que receber o imóvel.

O CT, que ficou sem uso por mais de dois anos, ainda precisa de correções para que o clube possa utilizar. “A gente começa agora a administrar esse equipamento e precisa ver, com calma e com rigor, as questões estruturais, o que precisa ser feito de obra, o que precisa ser recuperado, nível dos campos, edificações, instalações elétricas e hidráulica", disse o presidente.

adblock ativo