Bahia recebe a Lusa em confronto direto para fugir da degola

Desde 2003, quando foi implantado o sistema de pontos corridos, o Campeonato Brasileiro deixou de ter uma decisão de vaga em confronto de mata-mata. No entanto, o clima da partida entre Bahia e Portuguesa neste domingo, 24, às 18h30 (horário de Salvador), na Arena Fonte Nova, é de uma final.

Restando apenas três partidas para o final da competição, os times brigam diretamente para se livrar da ameaça de rebaixamento. Quem vencer, se distancia do Z-4 e deixa o adversário na boca da zona maldita.

A Portuguesa, em situação menos incômoda, ocupa a 13ª posição, com 44 pontos conquistados. Um triunfo em Salvador pode livrar matematicamente a Lusa da Série B em 2014. Já o Esquadrão, que quebrou o jejum de seis jogos sem vencer ao bater o Náutico no última rodada, está na 16ª posição com 42 pontos.

Uma vitória em casa, além de ultrapassar o rival na luta para fugir do Z-4, pode deixar o tricolor a dois pontos de escapar do descenso. Em caso de revés, o time pode cair na zona outra vez, mas o Coritiba precisa bater o Botafogo, no Couto Pereira.

Bahia e Portuguesa já se enfrentaram três vezes em 2013 - uma no primeiro turno do Brasileirão (vitória da Lusa por 4 a 2 no Canindé) e duas pela Copa Sul-Americana (triunfo tricolor por 2 a 1 no jogo de ida, em São Paulo, e um empate sem gols no jogo de volta, em Salvador).

Com uma campanha dos jogadores convocando a torcida e a manutenção dos valores promocionais dos ingressos - R$ 10 (meia entrada), a expectativa é de casa cheia para a "final" deste domingo. Mais de 30 mil espectadores são esperados para mais um capítulo da batalha do Esquadrão na luta contra o rebaixamento.

Mistério e homenagem

O técnico Cristóvão Borges decidiu esconder o jogo e fechou os últimos dois treinos do Bahia. A escalação da equipe não foi divulgada, menos ainda o esquema tático que será utilizado neste domingo.

A única certeza é o retorno do zagueiro Lucas Fonseca ao time. O defensor havia ficado fora da partida contra o Náutico por conta de uma lesão na coxa e está à disposição da comissão técnica. Na direita, a tendência é que Madson ganhe mais uma oportunidade.

O lateral criado na base tricolor está longe de ser unanimidade entre a torcida, mas em virtude da lesão de Fabrício Lusa - que vem sendo improvisado pelo setor - o jovem deve retornar à equipe titular, caso o volante seja vetado..

Antes de a bola rolar, será feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente na antiga Fonte, em 25 de novembro de 2007. A partida será um dia antes da tragédia completar seis anos. Todos os atletas do Bahia usarão uma tarja preta na camisa em lembrança aos torcedores falecidos no ocorrido.

Base mantida

A Lusa tem uma das melhores campanhas do segundo turno e chega a Salvador com um saldo de três partidas sem derrota. Com uma das melhores campanhas do segundo turno, o time paulista venceu sete dos 16 jogos até então.

Disposto a garantir a permanência na Série A, a Portuguesa terá a mesma base da equipe que bateu o Atlético-MG na última rodada. A principal ausência será do atacante Diogo, que está com um edema na coxa e foi vetado da partida - Wanderson ocupa a vaga no ataque ao lado de Gilberto.

O lateral Luís Ricardo (já negociado com o São Paulo para 2014) e o meia Souza foram poupados do último treino por conta do desgaste. No entanto, ambos não preocupam para a partida e vão encarar o Bahia.

