Bahia recebe a Lusa buscando classificação inédita

Depois de conquistar a vantagem com um triunfo fora de casa, na última quinta-feira, 22, o Bahia recebe a Portuguesa nesta quarta, 28, às 21h50, na Arena Fonte Nova, para chegar, pela primeira vez na sua história, às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time estreou na competição em 2012, mas foi eliminado pelo São Paulo logo na primeira fase.

Como derrotou a Lusa por 2 a 1 no Canindé, o tricolor entra em campo com o primeiro objetivo de não levar gols. Caso tenha a defesa vazada mais de uma vez, o Bahia terá que fazer quatro gols para garantir a vaga, por conta do critério de desempate - semelhante à Copa do Brasil, onde gol marcado fora conta para a decisão. Se o placar se repetir, a vaga será definida nos pênaltis.

Assim como na primeira partida, as duas equipes devem entrar com um time misto para o duelo. Em má fase no Campeonato Brasileiro e ocupando a vice-lanterna, a Portuguesa deve poupar alguns titulares para o confronto na Fonte Nova.

No Bahia, algumas mudanças pontuais. Anderson Talisca, suspenso no Brasileirão, será o responsável por municiar os homens de frente, em lugar de Marquinhos Gabriel.

Bahia e Portuguesa têm um retrospecto semelhante no confronto entre as equipes, com uma pequena vantagem do time paulista. São 35 encontros com oito empates, 13 vitórias do Esquadrão e 14 da Lusa.

Caso vença o time alvirrubro, o Bahia iguala o número de triunfos e, de quebra, avança para a fase internacional da competição sul-americana, onde vai encarar o Atlético Nacional, da Colômbia, que bateu o Guarani, do Paraguai, nesta terça.

