Bahia 'rebaixa' onze jogadores para o time B

O processo de limpeza do elenco do Bahia ganhou corpo nesta terça-feira, 22, na reapresentação da equipe após a derrota na estreia do Brasileirão para o Cruzeiro por 2 a 1. Onze jogadores foram encostados e não fazem mais parte dos planos do tricolor.

Da base, são o goleiro Renan; os laterais Madson e Jussandro; o volante Anderson Mello; o meia Ítalo Melo e os atacantes Rafael Gladiador, Nadson e Zé Roberto.

Também foram para o chamado 'time b' o zagueiro Serjão, o meia Wangler e o atacante Marcão, que não são da base. Eles se juntam aos laterais Neto e Angulo no grupo de encostados, que agora conta com 13 atletas.

O nome que mais chama a atenção na lista é o do lateral-direito Madson. Titular em dez partidas com Marquinhos Santos, o garoto da base teve um bom início de ano, mas acabou caindo na preferência com a chegada de Diego Macedo e, mais recentemente, de Roniery.

O diretor de futebol do clube, Ocimar Bolicenho, informou que a escolha foi tomada para adequar o elenco à disputa da Série A. "Tivemos um critério estritamente técnico. A ideia desde o início era trabalhar com no máximo 32 jogadores. Os melhores são os que estão no grupo principal", disse. "A decisão foi tomada pelo departamento de futebol, não por uma pessoa específica", afirmou, isentando o técnico Marquinhos Santos.

Retorno

Ainda nesta terça, o clube anunciou que vai incorporar o atacante Erick, voltando de empréstimo à União Barbarense, ao time principal.

