Bahia realiza último treino em Salvador antes de embarque para Fortaleza

Com apenas dois dias de trabalho, o Bahia já está pronto para o duelo contra o Ceará, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Dado Cavalcanti realizou o último treinamento em Salvador nesta quarta-feira, 16, antes do embarque para a cidade de Fortaleza.

No campo 2 da Cidade Tricolor, o comandante realizou alguns ajustes na equipe. Ele porientou os atletas em uma atividade tática, com foco voltado para a saída de bola e marcação no campo adversário. Na sequência, as bolas paradas em cobranças de escanteio e faltas, defensivas e ofensivas, também foram aprimoradas.

Antes do fim das atividades, nos minutos finais, parte do elenco do Esquadrão ainda participou de um treinamento técnico, voltado para as finalizações e cobranças de faltas.

Com o fim dos trabalhos, a delegação tricolor embarcou rumo à capital cearense. Ceará e Bahia se enfrentam na tarde desta quinta-feira, 17, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza.

