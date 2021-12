Bahia realiza treino em Pituaçu de olho no Coxa

Como preparação para o jogo do próximo sábado, 30, contra o Coritiba, o elenco do Bahia realizou um treinamento no estádio metropolitano de Pituaçu. Após o treino, a equipe iniciou nesta quinta, 28, a concentração para a partida.

Durante o treino, o técnico Preto Casagrande ajustou a equipe com trabalhos com a linha defensiva e trabalhou finalizações com os meias e atacantes. Em seguida, o técnico armou a equipe considerada titular e comandou um treino tático, orientando os jogadores e ensaiando jogadas.

O meia Juninho disse, em coletiva no estádio, que continuará tentando marcar com chutes de longa distância e bolas paradas. “A bola tem passado perto, assim como em 2016, que, no começo, ela pegava na trave e estava passando muito próximo. Quem sabe, no sábado (30), ela volte a entrar para eu ajudar a equipe mais uma vez?”, disse o volante que deve substituir o titular Renê Júnior, que ficou em recuperação no Fazendão.

Além do volante, o zagueiro Jackson e os laterais Armero e Wellington Silva ficaram em recuperação no centro de treinamentos.

