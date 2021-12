Bahia realiza trabalho tático na Cidade Tricolor

Pela primeira vez desde a volta aos trabalhos presenciais, o Bahia realizou um treinamento tático na manhã desta quarta-feira, 1º, no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila.

Outra novidade também foi o retorno do comandante Roger Machado a Salvador. No entanto, em decorrência do protocolo médico, o treinador não pôde participar das atividades e irá realizar. Somente depois dos resultados, ele poderá treinar o grupo.

Antes dos trabalhos com bola, os jogadores passaram por exercícios físicos de força. No gramado, o elenco completo realizou trabalhos com foco na posse de bola. Em seguida, o plantel foi dividido em dois grupos para um treino de ataque contra defesa, simulando situações de jogo.

Os jogadores retornam aos treinos na manhã desta quinta-feira, 1º, na Cidade Tricolor.

adblock ativo