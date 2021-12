Bahia realiza primeiro treino em Praia do Forte

O elenco do Bahia realizou na manhã desta quarta-feira, 29, a primeira atividade no Centro de Treinamento da Praia do Forte (a cerca de 56 km de Salvador), local de treino utilizado pela seleção da Croácia durante a Copa do Mundo e que receberá exercícios tricolores nesta semana.

Pela manhã, os jogadores fizeram um treino físico e trabalhou com bola, visando o duelo diante do Palmeiras, no domingo, 2, às 19h (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova. À tarde, às 16h, a equipe volta às atividades.

Os atacantes Rafinha e Kieza, e o volante Fahel participaram dos treinos e estarão à disposição de Gilson Kleina para a partida contra o Verdão. Já o zagueiro Titi, com dores no joelho, ficou na capital baiana para tratamento e e segue como dúvida para domingo.

