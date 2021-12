Bahia realiza primeiro trabalho com bola após retorno aos treinamentos

Nesta quarta-feira, 17, os jogadores do Bahia tiveram o primeiro contato com bola após o retorno das atividades no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo. No entanto, não houve nenhum treino coletivo, em decorrência do protocolo de distanciamento social.

Os trabalhos foram realizados nos campos 1 e 2 da Cidade Tricolor. As atividades começaram com um treino de estabilização, sob o comando dos fisioterapeutas do clube. Em seguida, os atletas executaram um intenso trabalho de corrida e concluíram com um treinamento fisico-técnico de resistência com bola.

Segundo a assessoria do Esquadrão, o grupo de goleiros treinaram separado dos demais jogadores do elenco. Os trabalhos foram realizados em um campo funcional com o treinador Rogério Lima.

O técnico Roger Machado apenas acompanhou o treinamento desta quarta. A equipe retorna ao batente na manhã desta quinta-feira, 18, às 9h, na Cidade Tricolor.

