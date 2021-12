Bahia realiza penúltimo treino antes do jogo contra o Botafogo

O elenco do Bahia realizou mais um treinamento no Fazendão focado no jogo contra o Botafogo, no próximo domingo, 27, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de começar o treino, atletas e membros da comissão técnica se reuniram no centro do campo e fizeram um minuto de silêncio, seguido de uma oração, em homenagem às vítimas da tragédia de Mar Grande, ocorrida na manhã desta quinta, 24.

Elenco se reuniu para prestar homenagens às vítimas (Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia)

Na atividade, Preto Casagrande testou a provável equipe para iniciar a partida contra os cariocas. repetiu o time que venceu o Vasco no último domingo, 20, com Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba, Edson, Renê Júnior e Régis, Zé Rafael, Mendoza e Rodrigão.

O time reserva treinou com Anderson, Eder, Rodrigo Becão, Everson e Matheus Reis, Juninho, Matheus Sales e Vinicius, Felipinho, Maikon Leite e João Paulo.

Em recuperação, o meia Allione e os atacantes Hernane e Edigar Junio desceram para o campo e fizeram um treino de transição física.

Na academia, o lateral Wellington Silva e o zagueiro Jackson fizeram reforço muscular. Já o lateral Armero fez tratamento na fisioterapia.

