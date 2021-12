Bahia realiza peneira para a base neste sábado

O Bahia realizará testes em Dias D'Avila (distante a 56 km de Salvador), neste sábado, 13, para garotos que querem ingressar nas categorias de base do clube.

A avaliação tem início prevista para as 8h e será realizada no estádio José Cândido. Apenas jovens nascidos entre 1999 e 2003 podem fazer o teste. O responsável será o professor Naldinho, com a coordenação de Aldo França.

Para participar, é obrigatório que os atletas levem RG ou Certidão Nascimento e devem vestir material esportivo (no mínimo short, meião e chuteira).

