Bahia realiza nova bateria de exames com jogadores e comissão técnica

O Bahia começou os trabalhos destas segunda-feira, 29, realizando exames para detecção de Covid-19. A ação contemplou todos os jogadores, comissão técnica e staff do clube. Os resultados dos teste ainda não foram divulgados pelo Esquadrão.

Concluída a etapa inicial, os atletas passaram por exercícios de ativação, com os fisioterapeutas do clube. Em seguida, o grupo foi dividido por setores onde foi aplicado um trabalho com bola.

Os jogadores de defesa passaram por um físico-técnico com corridas e troca de passes. Os volantes trabalharam a marcação, enquanto os meias e atacantes focaram no cruzamento e nas finalizações. Separados dos demais, os goleiros realizaram um treino específico de fundamentos técnicos.

O grupo retorna aos trabalhos na manhã desta terça-feira, 30, às 9h, na Cidade Tricolor.

